Почти весь Чернигов без связи, света, тепла и воды. В области все под контролем – ОГА

Российская армия достигла Чернигова еще в первый день войны, сейчас оккупанты оцепили город с трех сторон и уже три недели обстреливают. Тепла, света и воды уже нигде в городе нет. В области ситуация управляемая.

Об этом LIGA.net сообщила пресс-служба Черниговской областной госадминистрации.

Согласно сообщению, украинские вооруженные силы и тероброна держат оборону города, периодически наносят врагу потери по всем направлениям, над городом уже сбиты несколько самолетов.

За последние две недели враг практически не продвинулся ни на одном из участков, указывают в ОГА.

Однако из-за неудачных попыток взять Чернигов, российская армия перешла к обстрелам и авиа-бомбардировкам жилых районов города: "Уже разрушены десятки многоэтажек, сотни частных домов в пригородных селах и пригородах. В городе нет теплоснабжения, воды, практически весь город без электричества. Есть проблемы с мобильной связью", – сообщили LIGA.net в ЧОГА.

Также вражеские войска пытаются обойти Чернигов с северо-запада для нападения на Киев.

Относительно области в последнюю неделю захватчик тоже сменил тактику, указывают в ОГА: россияне окапываются в населенных пунктах, размещают технику возле домов, забирают у жителей телефоны и не позволяют уехать, отметили там:

"Замечены многочисленные случаи мародерства в селах, российские солдаты грабят магазины, забирают продукты у жителей сел, требуют мясо, режут скот и жарят".

Часть северных общин в оккупации с первого дня вторжения. В некоторых замечены карательные отряды россиян, в отдельных общинах пытались вести переговоры с мэрами, например, в Городне, говорится в сообщении. 9 марта жители общины во главе с мэром вышли на митинг против российских захватчиков и по случаю дня рождения Т.Шевченко.

"Через центр и юг Черниговщины по дорогам постоянно движется вражеская техника и подкрепление. Их уничтожают подразделения ВСУ и местной тероброны. К примеру, одна из общин уже несколько раз сообщала о захваченной вражеской технике, которую отремонтировали и отправили на нужду ВСУ".

В общем, ситуация в области управляемая, указывают в ОГА, Черниговщина с первой недели получает помощь из других областей (еда, лекарства и т.д.) в те общины, где есть более-менее безопасный проезд. Ни один из руководителей или депутатов местных советов по имеющейся информации не пошел на сотрудничество с оккупантами, добавили в ОГА.

Уляна Букатюк

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