"Постреляйте их и все". СБУ перехватила разговор, где россиянин жалуется на руководство

Служба безопасности перехватила еще один телефонный разговор оккупантов. Там российский солдат рассказывает своему брату, что им приказывали убивать гражданских.

Также часть военных готова бунтовать против бросающих их командиров. Да, по его словам, они три дня просидели в лесу без воды и еды.

И рассказывает, что их руководство ворует сигареты и провизию.

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Катерина Амеліна

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