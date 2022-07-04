Потери армии РФ превысили 36 000 военных. За сутки ВСУ уничтожили пять танков

За прошедшие сутки ВСУ уничтожили 280 оккупантов, пять танков, 10 боевых бронированных машин, четыре беспилотника и три артиллерийские системы, сообщает Генштаб ВСУ.

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Ориентировочные потери армии РФ в живой силе составляют уже 36 200 военных.

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Роман Брыль

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