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Потери армии РФ приблизились к 35 000 военных. ВСУ за сутки уничтожили 21 танк

Цей матеріал також доступний українською
26.06.2022, 09:25
Потери армии РФ приблизились к 35 000 военных. ВСУ за сутки уничтожили 21 танк - Фото
Фото: Министерство обороны/Facebook

ВСУ за прошедшие сутки уничтожили 150 оккупантов, подбили 21 танк, сбили две крылатые ракеты, сообщает Министерство оборону Украины. 

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Общие потери врага с начала полномасштабного военного вторжения составляют 34 850 военных. 

Россия потеряла уже 1532 танков, 3659 боевых бронированных машин, 764 артиллерийских систем и 243 реактивных систем залпового огня. 

Потери армии РФ приблизились к 35 000 военных. ВСУ за сутки уничтожили 21 танк

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Роман Брыль
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оккупанты танки минобороны потери РФ
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