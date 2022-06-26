Потери армии РФ приблизились к 35 000 военных. ВСУ за сутки уничтожили 21 танк
26.06.2022, 09:25
Фото: Министерство обороны/Facebook
ВСУ за прошедшие сутки уничтожили 150 оккупантов, подбили 21 танк, сбили две крылатые ракеты, сообщает Министерство оборону Украины.
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Общие потери врага с начала полномасштабного военного вторжения составляют 34 850 военных.
Россия потеряла уже 1532 танков, 3659 боевых бронированных машин, 764 артиллерийских систем и 243 реактивных систем залпового огня.
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