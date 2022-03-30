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Премьер-министр Словении поддержал отправку в Украину ПВО С-300

Цей матеріал також доступний українською
30.03.2022, 21:57
Премьер-министр Словении поддержал отправку в Украину ПВО С-300 - Фото
Вражеская ракета, фото - Генштаб ВСУ

Премьер-министр Словении Янез Янша поддерживает отправку в Украину систем противоракетной обороны С-300. Об этом он заявил в интервью CNN.

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Он отметил, что поддерживает поставки такого оружия, потому что Украина действительно нуждается в нем, но против того, чтобы много обсуждать ту помощь, которая предоставляется Украине.

Янша также сообщил, что общался с президентом Украины Владимиром Зеленским. По его словам, Зеленский сообщил, что правительство Украины готово предложить украинцам провести референдум об отказе от желания Украины вступить в НАТО.

Янша допустил, что украинская сторона наработала прагматичное решение, и выразил убеждение, что после победы в войне украинская армия будет одной из сильнейших, если не сильнейшей армией на европейском континенте, и уже НАТО будет хотеть присоединения к альянсу Украины.

Валерия Давыдова
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