На правах рекламы

Сеть кинотеатров Multiplex и один из самых крупных украинских банков Альфа-Банк запускают уникальную акцию. Только в августе, клиенты которые оплачивают билеты в кинотеатрах Multiplex картой Альфа-Банка получают кэшбек до 30% от Cash’U Club.

Все очень просто. Чаще ходишь в кино - выше кэшбек!

1-я покупка билетов – 15% кэшбека;

2-я покупка – 20% кэшбека;

3-я покупка – 25% кэшбека;

4-я и 5-я покупки – 30% кэшбека.

Что рекомендуем посмотреть в августе?

С 1 августа на экраны выйдет экшн “Форсаж: Гоббс и Шоу”. Фильм расскажет про заклятых противников, спецагента Гоббса и преступника Шоу, которые живут за полярными принципами и никогда не будут доверять друг другу. В спин-оффе культовой франшизы они вынуждены объединиться, чтобы защитить мир от убийственной биологической атаки.

С 8 августа на экранах появится продолжения любимого мультфильма про птичек и свинок "Angry Birds в кино 2". Во второй части анимации ярым врагам придется стать друзьями, когда на их пути возникает новая угроза.

В фильме "Однажды в Голливуде" Квентин Тарантино собирает звездный каст и приглашает в безудержный и яркий Лос-Анджелес 60-х! Молодой актер правдами и неправдами пытается найти свое место в Голливуде, в это время, в городе происходит ряд шокирующая событий. Что ждет главных героев, можно будет узнать 8 августа.

С 22 августа экраны будет покорять "Полина и тайна киностудии”. Главная героиня ничего не знает о своем прошлом и судьбе родителей. Она живет в доме со своей злой тетей и двоюродным братом, которые тайно планують избавиться от девочки в день ее рождения, чтобы получить таинственное наследство - киностудию.

Мultiplex дарит впечатления, а Альфа-Банк экономит!

*Карта-участник программы лояльности Cash’U CLUB согласно правилам программы.

** Бонусы начисляются только за покупку билетов и не начисляются за покупку в кафе сети партнеров. Детали акции на сайтах multiplex.ua и alfabank.ua.