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В Киеве началась подготовка участников к 27-му «Пробегу под каштанами», который в этом году состоится в День города – 26 мая на Майдане Независимости. Оргкомитет спортивно-благотворительного мероприятия проводит для всех желающих бесплатные встречи с тренером.

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«Мы рады приветствовать каждый год новых участников Пробега, которые своим примером вдохновляют других, которые неравнодушны к общественным проблемам. Все желающие подготовиться к 27-му «Пробегу под каштанами» могут потренироваться в хорошей компании и получить ценные советы по здоровому образу жизни», – рассказывает инструктор по бегу, коуч по вопросам физической подготовки Елена Ханчанова.

На выходных группа подготовки под ее руководством провела открытую беговую тренировку на столичном стадионе «Спартак». Собрались и взрослые, и дети. Тренер рассказала, как правильно готовиться к Пробегу, продемонстрировала специальные упражнения и дала рекомендации по структуре тренировок.

«26 мая я собираюсь выйти на свой первый« Пробег под каштанами ». Дистанция основного Благотворительного Пробега –5 км. Как выяснилось, это не такое уже и маленькое расстояние. К нему необходимо правильно подготовиться. Такие встречи позволяют новичкам, как я, понять основы и начать вести спортивный образ жизни», – делится впечатлениями участница тренировки Александра Пархоменко.

Все желающие присоединиться к 27-му «Пробегу под каштанами» в этом году могут бесплатно стать участником группы подготовки. Они получают от тренера ежедневные задачи онлайн, а также собираются на оф-лайн встречи. В программе кроме обычных беговых тренировок запланированы йога, танцы, полезные лекции, встреча рассвета во время пробежки и детские тренировки. Детали можно найти на сайте и на странице мероприятия в Facebook.

«Уже сейчас мы активно готовимся к замечательному празднику – «Пробегу под каштанами», который ежегодно собирает тысячи неравнодушных, чтобы помочь маленьким пациентам. Помогать можно весело и спортивно. Мы в этом убедились и призываем всех присоединиться к нашей инициативе», – говорит руководитель 27-го «Пробега под каштанами» Галина Филимонова.

Отметим, что в настоящее время самой младшей зарегистрированной участницей 27-го «Пробега под каштанами» является Диана Алексюк. Ее мама Катерина получила номерок для дочери, когда той было всего несколько дней. Самому старшему зарегистрированному участнику – Гарольду Фрезе – 78 лет. Он участвовал в большинстве Пробегов, начиная с самого первого в 1993 году.

Регистрация на «Пробег под каштанами» продолжается на сайте мероприятия. В этом году участников ждут семь стартов: «Благотворительный Пробег», «Детский Пробег», «Пробег в ходунках», «Пробег мужественных», «Спортивный Пробег», «Пробег вслепую» и «Пробег с собакой».

На все собранные средства оргкомитет традиционно закупает оборудование и расходные материалы для Центра детской кардиологии и кардиохирургии МОЗ Украины. В прошлом году с помощью благотворительных взносов удалось собрать рекордные два миллиона гривен. Организаторами 27-го "Пробега под каштанами" традиционно выступают Агентство маркетинговых коммуникаций «DIALLA» и Киевская городская государственная администрация.

Автор фото – Инна Загорулько.