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22.04.2019, 13:14

Пробег под каштанами-2019: как готовятся киевлянеp

Пробег под каштанами-2019: как готовятся киевляне - Фото

﻿Регистрация на «Пробег под каштанами» продолжается на сайте мероприятия. В этом году участников ждут семь стартов

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В Киеве началась подготовка участников к 27-му «Пробегу под каштанами», который в этом году состоится в День города 26 мая на Майдане Независимости. Оргкомитет спортивно-благотворительного мероприятия проводит для всех желающих бесплатные встречи с тренером.

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«Мы рады приветствовать каждый год новых участников Пробега, которые своим примером вдохновляют других, которые неравнодушны к общественным проблемам. Все желающие подготовиться к 27-му «Пробегу под каштанами» могут потренироваться в хорошей компании и получить ценные советы по здоровому образу жизни», рассказывает инструктор по бегу, коуч по вопросам физической подготовки Елена Ханчанова.

На выходных группа подготовки под ее руководством провела открытую беговую тренировку на столичном стадионе «Спартак». Собрались и взрослые, и дети. Тренер рассказала, как правильно готовиться к Пробегу, продемонстрировала специальные упражнения и дала рекомендации по структуре тренировок.

«26 мая я собираюсь выйти на свой первый« Пробег под каштанами ». Дистанция основного Благотворительного Пробега 5 км. Как выяснилось, это не такое уже и маленькое расстояние. К  нему необходимо правильно подготовиться. Такие встречи позволяют новичкам, как я, понять основы и начать вести спортивный образ жизни», делится впечатлениями участница тренировки Александра Пархоменко.

Все желающие присоединиться к 27-му «Пробегу под каштанами» в этом году могут бесплатно стать участником группы подготовки. Они получают от тренера ежедневные задачи онлайн, а также собираются на оф-лайн встречи. В программе кроме обычных беговых тренировок запланированы йога, танцы, полезные лекции, встреча рассвета во время пробежки и детские тренировки. Детали можно найти на сайте и на странице мероприятия в Facebook.

«Уже сейчас мы активно готовимся к замечательному празднику – «Пробегу под каштанами», который ежегодно собирает тысячи неравнодушных, чтобы помочь маленьким пациентам. Помогать можно весело и спортивно. Мы в этом убедились и призываем всех присоединиться к нашей инициативе», – говорит руководитель 27-го «Пробега под каштанами» Галина Филимонова.

Отметим, что в настоящее время самой младшей зарегистрированной участницей 27-го «Пробега под каштанами» является Диана Алексюк. Ее мама Катерина получила номерок для дочери, когда той было всего несколько дней. Самому старшему зарегистрированному участнику –  Гарольду Фрезе – 78 лет. Он участвовал в большинстве Пробегов, начиная с самого первого в 1993 году.

Регистрация на «Пробег под каштанами» продолжается на сайте мероприятия. В этом году участников ждут семь стартов: «Благотворительный Пробег», «Детский Пробег», «Пробег в ходунках», «Пробег мужественных», «Спортивный Пробег», «Пробег вслепую» и «Пробег с собакой».

На все собранные средства оргкомитет традиционно закупает оборудование и расходные материалы для Центра детской кардиологии и кардиохирургии МОЗ Украины. В прошлом году с помощью благотворительных взносов удалось собрать рекордные два миллиона гривен. Организаторами 27-го "Пробега под каштанами" традиционно выступают Агентство маркетинговых коммуникаций «DIALLA» и Киевская городская государственная администрация.

Автор фото – Инна Загорулько.

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Теги: пробег под каштанами
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