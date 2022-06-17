Против Маска подали иск на $258 млрд. Миллиардеру вменяют создание финансовой пирамиды

Американец Кит Джонсон подал иск против миллиардера Илона Маска и его компаний SpaceX и Tesla Inc. Мужчина обвиняет бизнесмена в создании мошеннической схемы для повышения стоимости Dogecoin и требует от него $258 млрд, сообщает Reuters.

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"Ответчики с 2019 года знали о том, что Dogecoin не имеет ценности, но все равно продвигали Dogecoin, чтобы получить прибыль от торговли им. Маск использовал свое положение самого богатого человека мира, чтобы управлять пирамидой Dogecoin для прибыли и развлечения", — говорится в иске мужчины.

Джонсон требует не только многомиллиардного возмещения ущерба, но и просит суд запретить Маску и его компаниям продвигать Dogecoin, а также признать, что торговля этой криптовалютой является азартной игрой.

Dogecoin была создана в 2013 году как пародия на популярный интернет-мем "doge", в котором использовалось изображение собаки сиба-ина. И хотя зарождалась эта криптовалюта как шутка, сейчас ее рыночная стоимость измеряется миллиардами долларов. Один Dogecoin = 5,8 цента по состоянию на 16 июня 2022 года

Илон Маск, у которого десятки миллионов подписчиков в Twitter, в 2020-2021 годах активно провоцировал рост Dogecoin своими упоминаниями криптовалюты в соцсетях: в декабре 2020-го он упомянул монету в Твиттере, та сразу же выросла на 20%, затем он сделал то же самое в начале февраля и еще раз в середине того же месяца, когда сказал, что купил немного Dogecoin для своего годовалого сына.

В декабре 2021 года Tesla сообщила, что планирует продавать товары за "мемную" криптовалюту Dogecoin. После этого котировки криптовалюты подорожали более чем на 25%.

Андрей Водяный

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