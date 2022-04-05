Пьяный россиянин напал на украинского священника в Гамбурге

В субботу вечером в немецком городе Гамбург пьяный 46-летний россиянин напал на украинского священника. По информации полиции, россиянин позвонил в дверь дома, где живет священник, а когда отец открыл, тот ударил его в грудь.

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Священнику удалось вытолкать мужчину на улицу, после чего россиянин решил разгромить двор прихода.

Полиция задержала нападавшего, но впоследствии отпустила.

Священник получил легкие травмы и отказался от медицинской помощи.

По информации журналистки Софии Кочмар-Тимошенко, жертвой нападения стал настоятель греко-католического храма отец Павел Цвьок.

3 апреля россияне устроили в Берлине автопробег в поддержку России, на котором впервые после начала войны были массово использованы флаги страны-агрессора. В нем приняло участие около 400 автомобилей.

Андрей Водяный

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