Рада просит Еврокомиссию и Европарламент ускорить вступление Украины в ЕС

Руководство Верховной Рады, депутатских фракций и групп Верховной Рады обратилось к президенту Европейской Комиссии и главе Европейского парламента с просьбой ускорить процедуру обретения Украиной полноправного членства в Европейском Союзе. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

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"Членство в ЕС – это идея, объединяющая украинский народ и поддерживаемая всеми без исключения регионами страны. Более 86% украинцев приветствуют евроинтеграцию и верят, что Украина в ближайшее время станет членом ЕС", – говорится в обращении.

Украинские парламентарии напомнили, что украинский народ вот уже восемь лет борется за право жить в независимом суверенном государстве, в обществе, где основными ценностями являются уважение человеческого достоинства, свобода, демократия, равенство и верховенство права.

"Все эти годы Украина была идейным пропагандистом европейских ценностей, страной, сдерживавшей наступление путинской автократии на демократическую Европу. Мы убеждены, что скорейшее предоставление Украине статуса кандидата, поддержанного большинством граждан Европейского Союза, станет знаком подтверждения готовности ЕС продолжать решительную борьбу за ценности. ЕС и защищают право европейских народов выбирать свой путь", – отмечается в обращении.

"Убедительно просим вас содействовать скорейшему получению положительного заключения Еврокомиссии относительно предоставления Украине статуса кандидата как начального шага к ускоренному прохождению процедуры получения полноправного членства в Европейском Союзе, которое будет прокладывать путь для решения Совета Европы начать предварительные переговоры с Украиной", – отмечается в обращении.

"Сегодня у нас есть уникальная возможность в этот важный исторический момент пересмотреть роль Украины в Европе и принять такое важное политическое решение. Решение Европейского Союза о безотлагательном вступлении Украины в ЕС станет ключевым фактором сдерживания российской агрессии и вознаграждением украинскому народу в борьбе за свободу, демократию и европейские ценности", – убеждены украинские парламентарии.

Станислав Погорилов

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