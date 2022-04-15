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Разработчик игры S.T.A.L.K.E.R. собрал для армии Украины более $800 000

Цей матеріал також доступний українською
15.04.2022, 17:25
Разработчик игры S.T.A.L.K.E.R. собрал для армии Украины более $800 000 - Фото
Военные подразделения ООС в Луганской области

Украинская компанія GSC Game (разработчик игры S.T.A.L.K.E.R. и "Казаки") во время благотворительной распродажи игр собрала более $800 000 для поддержки Украины, сообщается на официальной странице игры S.T.A.L.K.E.R.

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Все средства после вычета налогов и комиссии магазинов будут переданы в благотворительный фонд "Вернись живым".

"Благодаря этой распродаже стало больше казаков на Сечи, сталкеров в Зоне, а украинский народ приобрел новых друзей, готовых прийти ему на помощь", – говорится в сообщении.

Валерия Давыдова
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