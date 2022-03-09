Резников обратился к украинцам: просит уничтожать российские радиосистемы

Уничтожение российских систем радиоэлектронной борьбы и разведки значительно ослабит российские войска.

Об этом говорится в сообщении Министра обороны Украины Алексея Резникова.

По его словам, благодаря сопротивлению граждан снабжение российских оккупационных войск топливом, боеприпасами уже существенно усложнены. Также украинцы уничтожили много вражеской техники.

"Следующая приоритетная цель – российские системы радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки. Сейчас на войне многое зависит от современных технологий. Надо уничтожить российские системы РЭБ и РЭР. Это значительно ослабит российские войска и обеспечит преимущество для наших воинов", – пояснил Резников.

В Минобороны призвали уничтожать в первую очередь следующие средства:

станция 1РЛ257 Красуха-4

комплекс помех РБ-531Б Инфауна

комплекс РЭБ Леер-2

комплекс РЭБ Диабазол

станция Р-378А

комплекс РЭБ Леер-3

станция Р934б

комплекс РЭБ Борисоглебск-2

Задание для всех граждан, кто может – уничтожать колонны обеспечения и системы РЭБ/РЭР, подчеркнул он: "Оккупанты станут беспомощными. Мы их скорее выгоним".

Уляна Букатюк

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