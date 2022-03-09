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Резников обратился к украинцам: просит уничтожать российские радиосистемы

Цей матеріал також доступний українською
09.03.2022, 19:08
Резников обратился к украинцам: просит уничтожать российские радиосистемы - Фото
1РЛ257 Красуха-4 (Фото: Wikimedia)
Уничтожение российских систем радиоэлектронной борьбы и разведки значительно ослабит российские войска.
Об этом говорится в сообщении Министра обороны Украины Алексея Резникова.
По его словам, благодаря сопротивлению граждан снабжение российских оккупационных войск топливом, боеприпасами уже существенно усложнены. Также украинцы уничтожили много вражеской техники.
"Следующая приоритетная цель – российские системы радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки. Сейчас на войне многое зависит от современных технологий. Надо уничтожить российские системы РЭБ и РЭР. Это значительно ослабит российские войска и обеспечит преимущество для наших воинов", – пояснил Резников.
В Минобороны призвали уничтожать в первую очередь следующие средства:
  • станция 1РЛ257 Красуха-4
  • комплекс помех РБ-531Б Инфауна
  • комплекс РЭБ Леер-2
  • комплекс РЭБ Диабазол
  • станция Р-378А
  • комплекс РЭБ Леер-3
  • станция Р934б
  • комплекс РЭБ Борисоглебск-2

Резников обратился к украинцам: просит уничтожать российские радиосистемы


Задание для всех граждан, кто может – уничтожать колонны обеспечения и системы РЭБ/РЭР, подчеркнул он: "Оккупанты станут беспомощными. Мы их скорее выгоним".

Уляна Букатюк
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глава Минобороны рэб РЭР Резников
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