Резников обратился к украинцам: просит уничтожать российские радиосистемы
09.03.2022, 19:08
1РЛ257 Красуха-4 (Фото: Wikimedia)
Уничтожение российских систем радиоэлектронной борьбы и разведки значительно ослабит российские войска.
Об этом говорится в сообщении Министра обороны Украины Алексея Резникова.
По его словам, благодаря сопротивлению граждан снабжение российских оккупационных войск топливом, боеприпасами уже существенно усложнены. Также украинцы уничтожили много вражеской техники.
"Следующая приоритетная цель – российские системы радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки. Сейчас на войне многое зависит от современных технологий. Надо уничтожить российские системы РЭБ и РЭР. Это значительно ослабит российские войска и обеспечит преимущество для наших воинов", – пояснил Резников.
В Минобороны призвали уничтожать в первую очередь следующие средства:
- станция 1РЛ257 Красуха-4
- комплекс помех РБ-531Б Инфауна
- комплекс РЭБ Леер-2
- комплекс РЭБ Диабазол
- станция Р-378А
- комплекс РЭБ Леер-3
- станция Р934б
- комплекс РЭБ Борисоглебск-2
Задание для всех граждан, кто может – уничтожать колонны обеспечения и системы РЭБ/РЭР, подчеркнул он: "Оккупанты станут беспомощными. Мы их скорее выгоним".
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