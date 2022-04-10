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РФ может снова попытаться взять Харьков. Подготовке к наступлению на востоке – почти конец

Цей матеріал також доступний українською
10.04.2022, 19:41
РФ может снова попытаться взять Харьков. Подготовке к наступлению на востоке – почти конец - Фото
Разбитая российская техника (фото - Генштаб ВСУ)
Российские оккупанты пытаются завершить подготовку к проведению наступательной операции на востоке Украины. В частности, перегруппировывают войска, наращивают системы управления и материально-технического обеспечения войск.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 18:00 10 апреля, 46 суток героического противостояния.

"Оккупанты осуществляют перемещение батальонных тактических групп из состава Восточного и Центрального военных округов в приграничные с Украиной районы Белгородской, Воронежской и Курской областей", – отметили в Генштабе.

При этом на Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений в положении и деятельности войск противника не отмечается.

На Слобожанском направлении оккупанты продолжают частично блокировать Харьков. Не оставляют попыток прорвать оборону украинских войск в районе города Изюм, проводят разведку возможных направлений дальнейших действий, объясняют в ВСУ.

"Не исключается наращивание усилий противником по направлению на Славянск, частью сил – на Барвенково. Существует вероятность активизации боевых действий за город Харьков", – подчеркивают в Генштабе.

Впрочем, враг имеет ряд проблем в материально-техническом обеспечении группировки войск Западного военного округа, указывают в ВСУ: нехватка запасных частей, отдельных типов артиллерийских боеприпасов, а также несовершенство системы хранения и поставки материально-технических средств.

На Донецком и Таврическом направлениях противник сосредотачивает основные усилия на взятии под контроль населенных пунктов Попасная, Рубежное, Нижнее и Новобахмутовка. Оккупанты не оставляют попыток взять под полный контроль Мариуполь.

В целях усиления системы противовоздушной обороны на Донецком направлении оккупанты совершили перемещение дивизиона зенитных ракетных комплексов средней дальности С-350 "Витязь" в район города Таганрог Ростовской области. Также РФ перемещает на территорию Украины дополнительное вооружение и военную технику из Южного военного округа.

"Ожидаются попытки противника существующим составом войск прорвать нашу оборону и осуществить продвижение в районы населенных пунктов Северодонецк, Попасная, Авдеевка и Курахово", – говорится в сводке.

На Южнобужском направлении враг пытался восстановить свое положение – занять утраченные позиции в районе населенного пункта Осокоровка. Вероятно, враг будет пытаться предпринять попытку выхода на административные границы Херсонской области.
Уляна Букатюк
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Харьков сводка генштаб
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