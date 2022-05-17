Россия готовится наступать на Славянск, под Харьковом ждет прорыва ВСУ к границе – Генштаб

На Славянском направлении оккупанты осуществляют перегруппировку, доукомплектование войск и накопление запасов с целью подготовки к наступлению в направлении Славянска. На Харьковском направлении подразделения противника основные усилия сосредоточивают на удержании занимаемых позиций и недопущении продвижения наших войск к государственной границе Украины, говорится в сводке Генштаба ВСУ.

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