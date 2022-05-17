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Россия готовится наступать на Славянск, под Харьковом ждет прорыва ВСУ к границе – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
17.05.2022, 19:07
Россия готовится наступать на Славянск, под Харьковом ждет прорыва ВСУ к границе – Генштаб - Фото
Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

На Славянском направлении оккупанты осуществляют перегруппировку, доукомплектование войск и накопление запасов с целью подготовки к наступлению в направлении Славянска. На Харьковском направлении подразделения противника основные усилия сосредоточивают на удержании занимаемых позиций и недопущении продвижения наших войск к государственной границе Украины, говорится в сводке Генштаба ВСУ.  

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На Донецком направлении группировка противника пытается вести наступательные действия вдоль всей линии столкновения, обстреливает населенные пункты из артиллерии. В районах Бахмута, Клинового, Соледара и Волчоярки противник нанес ракетно-бомбовые удары с самолетов Су-35.

На Северодонецком направлении при поддержке артиллерии оккупанты пытаются вести наступление в направлении населенных пунктов Боровеньки и Северодонецк. 

На Бахмутском направлении противник пытался прорвать оборону наших войск, успеха не имел, отошел. 

На Авдеевском направлении враг проводил штурмовые действия с целью взятия под контроль участка дороги Новобахмутовка–Новоселовка Вторая, успеха не имел. 

На Кураховском направлении, при поддержке огня артиллерии и авиации, ведет наступление на населенный пункт Новомихайловка, бои продолжаются. 

Подразделения оккупантов предприняли неудачную попытку наступления в направлении населенного пункта Марьинка

В целях недопущения переброски подразделений наших войск на Сиверском направлении командование вооруженных сил РФ продолжает удерживать в приграничных районах Брянской и Курской областей подразделения из состава Восточного военного округа. С территории РФ враг обстреливает населенные пункты на территории Сумской и Черниговской областей. 

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Роман Брыль
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