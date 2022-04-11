UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россия может применить фосфорные боеприпасы в Мариуполе – британская разведка

Цей матеріал також доступний українською
11.04.2022, 08:42
Россия может применить фосфорные боеприпасы в Мариуполе – британская разведка - Фото
Фото: Алексей Белошицкий

Россия применяла фосфорные боеприпасы на востоке Украины и может сделать это снова – против Мариуполя. Об этом сообщило министерство обороны Великобритании в Twitter.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Британская разведка заявила, что битва за Мариуполь усиливается, что повышает возможность применения фосфорных боеприпасов Россией.

Фосфорные бомбы содержат белый фосфор – вещество, которое при контакте с воздухом самовозгорается. Единственный способ погасить такое возгорание – прекратить доступ кислорода к фосфору. Иначе он будет гореть до тех пор, пока не выгорит до конца.

Кроме того, белый фосфор – чрезвычайно токсичный. Российские войска используют запретные фосфорные боеприпасы, несмотря на то, что РФ подписала Конвенцию о запрещении химического оружия.

Читайте также
Фосфорные боеприпасы атакуют Украину: коротко о том, что следует знать и как защититься

Кроме того, военные Великобритании указывают на то, что Россия продолжает использовать неуправляемые бомбы. Это значительно повышает риск дальнейших жертв среди гражданского населения.

Британия подтвердила информацию Минобороны Украины о том, что вооруженные силы накануне отразили несколько атак в Донецкой и Луганской области, уничтожив несколько российских танков, автомобилей и артиллерийских систем.

Андрей Водяный
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
фосфорные снаряды мариуполь война с россией разведка великобритании
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 