Россия может применить фосфорные боеприпасы в Мариуполе – британская разведка
Россия применяла фосфорные боеприпасы на востоке Украины и может сделать это снова – против Мариуполя. Об этом сообщило министерство обороны Великобритании в Twitter.
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Британская разведка заявила, что битва за Мариуполь усиливается, что повышает возможность применения фосфорных боеприпасов Россией.
Фосфорные бомбы содержат белый фосфор – вещество, которое при контакте с воздухом самовозгорается. Единственный способ погасить такое возгорание – прекратить доступ кислорода к фосфору. Иначе он будет гореть до тех пор, пока не выгорит до конца.
Кроме того, белый фосфор – чрезвычайно токсичный. Российские войска используют запретные фосфорные боеприпасы, несмотря на то, что РФ подписала Конвенцию о запрещении химического оружия.
Кроме того, военные Великобритании указывают на то, что Россия продолжает использовать неуправляемые бомбы. Это значительно повышает риск дальнейших жертв среди гражданского населения.
Британия подтвердила информацию Минобороны Украины о том, что вооруженные силы накануне отразили несколько атак в Донецкой и Луганской области, уничтожив несколько российских танков, автомобилей и артиллерийских систем.
- 24 марта глава Луганской обладминистрации Сергей Гайдай сообщил об ударе фосфорными бомбами по Рубежному. Также была информация о фосфорных бомбах в Краматорске, в районе Попасной.
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