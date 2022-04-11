Россия может применить фосфорные боеприпасы в Мариуполе – британская разведка

Россия применяла фосфорные боеприпасы на востоке Украины и может сделать это снова – против Мариуполя. Об этом сообщило министерство обороны Великобритании в Twitter.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Британская разведка заявила, что битва за Мариуполь усиливается, что повышает возможность применения фосфорных боеприпасов Россией.

Фосфорные бомбы содержат белый фосфор – вещество, которое при контакте с воздухом самовозгорается. Единственный способ погасить такое возгорание – прекратить доступ кислорода к фосфору. Иначе он будет гореть до тех пор, пока не выгорит до конца.

Кроме того, белый фосфор – чрезвычайно токсичный. Российские войска используют запретные фосфорные боеприпасы, несмотря на то, что РФ подписала Конвенцию о запрещении химического оружия.

Читайте также

Кроме того, военные Великобритании указывают на то, что Россия продолжает использовать неуправляемые бомбы. Это значительно повышает риск дальнейших жертв среди гражданского населения.

Британия подтвердила информацию Минобороны Украины о том, что вооруженные силы накануне отразили несколько атак в Донецкой и Луганской области, уничтожив несколько российских танков, автомобилей и артиллерийских систем.

24 марта глава Луганской обладминистрации Сергей Гайдай сообщил об ударе фосфорными бомбами по Рубежному. Также была информация о фосфорных бомбах в Краматорске, в районе Попасной.

Андрей Водяный

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.