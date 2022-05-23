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Россия обстреляла ракетами ж/д инфраструктуру в Днепропетровской области – ОВА

Цей матеріал також доступний українською
23.05.2022, 23:12
Россия обстреляла ракетами ж/д инфраструктуру в Днепропетровской области – ОВА - Фото
Фото: ЕРА

Россия нанесла четыре ракетных удара по железнодорожной инфраструктуре в Павлоградском и Синельниковском районах Днепропетровской области. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.  

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"У нас сразу четыре вечерних "прилета". Ракеты ударили по железнодорожной инфраструктуре в Павлоградском и Синельниковском районах. Имеются серьезные разрушения железнодорожного пути и контактной сети. Когда возобновим движение, пока неясно", – написал Резниченко в Тelegram. 

Глава ОВА добавил, что в результате обстрела в 12 домах повреждены крыши и выбиты окна. 

Люди не пострадали. 

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Роман Брыль
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обстрел днепропетровская область ж/д инфраструктура российские ракеты
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