Россия обстреляла ракетами ж/д инфраструктуру в Днепропетровской области – ОВА

Россия нанесла четыре ракетных удара по железнодорожной инфраструктуре в Павлоградском и Синельниковском районах Днепропетровской области. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

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"У нас сразу четыре вечерних "прилета". Ракеты ударили по железнодорожной инфраструктуре в Павлоградском и Синельниковском районах. Имеются серьезные разрушения железнодорожного пути и контактной сети. Когда возобновим движение, пока неясно", – написал Резниченко в Тelegram.

Глава ОВА добавил, что в результате обстрела в 12 домах повреждены крыши и выбиты окна.

Люди не пострадали.

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Роман Брыль

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