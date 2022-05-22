Россия обстреляла ракетами Запорожскую область. Есть пострадавшие
Сегодня, 22 мая, около 02:44 российские войска запустили ракеты по гражданской инфраструктуре одного из сел в Вольнянского района Запорожской области. Об этом сообщает Запорожская ОВА.
Предварительно установлено, что есть пострадавшие граждане.
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На месте происшествия работают соответствующие службы.
Взрывы, которые ночью слышали жители Запорожья, были звуками этого обстрела, уточняют в ОВА.
В ОВА напомнили, что 12 мая, около 10:00, российские войска запустили крылатую ракету по Запорожью. Она попала в заповедную часть острова Хортица, вызвав пожар. После обследования территории поражения, никаких разрушений инфраструктуры не обнаружено.
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