Россия обстреляла ракетами Запорожскую область. Есть пострадавшие

Сегодня, 22 мая, около 02:44 российские войска запустили ракеты по гражданской инфраструктуре одного из сел в Вольнянского района Запорожской области. Об этом сообщает Запорожская ОВА.

Предварительно установлено, что есть пострадавшие граждане.

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На месте происшествия работают соответствующие службы.

Взрывы, которые ночью слышали жители Запорожья, были звуками этого обстрела, уточняют в ОВА.

В ОВА напомнили, что 12 мая, около 10:00, российские войска запустили крылатую ракету по Запорожью. Она попала в заповедную часть острова Хортица, вызвав пожар. После обследования территории поражения, никаких разрушений инфраструктуры не обнаружено.

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Роман Брыль

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