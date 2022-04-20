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Россия ввела в Украину 17 батальонно-тактических групп за последнюю неделю – Пентагон

Цей матеріал також доступний українською
20.04.2022, 22:41
Россия ввела в Украину 17 батальонно-тактических групп за последнюю неделю – Пентагон - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

На территорию Украины зашли дополнительно 17 батальонных тактических групп (БТГ) российской армии за прошедшую неделю. Об этом сообщает CNN со ссылкой на информацию высокопоставленного представителя Министерства обороны США. 

Еще четыре БТГ вошли в Украину за последние 24 часа.

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В целом, по оценкам США, сейчас на территории Украины находится 82 российские БТГ.  

По словам чиновника, из четырех добавленных за последние сутки БТГ три "отправились на восток" в район Донбасса.  

"Часть из этих БТГ – не только пехота, но и артиллерийские, бронетанковые, механизированные подразделения", – цитирует CNN представителя Пентагона. 

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Роман Брыль
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