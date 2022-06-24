Россия вывозит из Беларуси 100 вагонов с боеприпасами

Минобороны России арендовало у Белорусской железной дороги 100 крытых вагонов под перевозку взрывчатых материалов первого класса опасности. Об этом сообщает белорусский telegram-канал Сообщество железнодорожников Беларуси.

Вагоны предназначены для погрузки и вывоза боеприпасов из Беларуси в Россию, уточнят в Сообществе.

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"На данный момент погрузка ведется на многих крупных артиллерийских базах вооружения и боеприпасов. Так, например, сегодня в ВЧ 67878 (это 46-й арсенал ракет и боеприпасов) в населенном пункте Бронная Гора, ведутся погрузочные работы. Количество боеприпасов настолько велико, что погрузку своими силами организовать не могут и откомандировывают военнослужащих из других подразделений в помощь", – говорится в сообщении.

После погрузки, группы вагонов по 6-10 единиц отправляют на станции Минского железнодорожного узла и уже там их прицепляют к обычным грузовым поездам и отправляют по маршруту Минск-Орша- стык.Красное-Смоленск на станции назначения в РФ.

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Роман Брыль

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