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Россия вывозит из Беларуси 100 вагонов с боеприпасами

Цей матеріал також доступний українською
24.06.2022, 18:50
Россия вывозит из Беларуси 100 вагонов с боеприпасами - Фото
Фото: Сообщество железнодорожников Беларуси/Telegram

Минобороны России арендовало у Белорусской железной дороги 100 крытых вагонов под перевозку взрывчатых материалов первого класса опасности. Об этом сообщает белорусский telegram-канал Сообщество железнодорожников Беларуси.   

Вагоны предназначены для погрузки и вывоза боеприпасов из Беларуси в Россию, уточнят в Сообществе. 

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"На данный момент погрузка ведется на многих крупных артиллерийских базах вооружения и боеприпасов. Так, например, сегодня в ВЧ 67878 (это 46-й арсенал ракет и боеприпасов) в населенном пункте Бронная Гора, ведутся погрузочные работы. Количество боеприпасов настолько велико, что погрузку своими силами организовать не могут и откомандировывают военнослужащих из других подразделений в помощь", – говорится в сообщении.  

После погрузки, группы вагонов по 6-10 единиц отправляют на станции Минского железнодорожного узла и уже там их прицепляют к обычным грузовым поездам и отправляют по маршруту Минск-Орша- стык.Красное-Смоленск на станции назначения в РФ. 

Россия вывозит из Беларуси 100 вагонов с боеприпасами

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Роман Брыль
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боеприпасы война беларусь вагоны
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