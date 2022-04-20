"Россиян в такое не одевают". ВСУ уничтожили 10 ливийцев из "Вагнера" – Бутусов. Фото 18+

В Попасной ВСУ уничтожили десять ливийцев, находившихся в составе российской ЧВК Вагнера, сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, опубликовав фото (18+).

"Каким же было удивление наших бойцов, когда они увидели восточные лица, а также ливийскую валюту и телефоны. Очевидно, это бойцы российской частной военной компании Вагнера, завербованные в Ливии", – написал Бутусов.

Он отмечает, что у этой группы отличная экипировка, есть бронежилеты, аптечки, обувь Lowa, каски, оптика, тепловизоры, которые мобилизованным россиянами не выдают.

О том, чтобы забросить ливийских "добровольцев" воевать против Украины, РФ договорилась с руководителем ливийской национальной армии Халифом Хафтаром во время его визита в Москву 20 марта.

Катерина Амеліна

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