Россияне взяли в плен мэра Таврийска и заместителя главы ОТГ из Сумской области

Николай Ризак (Фото: Таврийская ОТГ)

Российские оккупационные войска захватили в плен мэра Таврийска Николая Ризака, сообщила в субботу сотрудница мэрии Ирина Шипович в Facebook.

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Главу города задержали 1 апреля.

"Цель изоляции и требования представителей оккупационных войск к главе города достоверно пока не установлены. Надеемся, что с Николаем Ивановичем все в порядке и он сможет как можно быстрее продолжить выполнение своих служебных обязанностей городского главы, который персонально отвечает за жизнедеятельность 18-тысячной общины", – написала она.

Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что 1 апреля также задержали заместителя председателя Новослободской общины (Конотопский район).

Его схватили на вражеском блокпосте возле села Пересепки, Путивльской общины, когда он сопровождал гуманитарный груз.