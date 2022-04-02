Россияне взяли в плен мэра Таврийска и заместителя главы ОТГ из Сумской области
Российские оккупационные войска захватили в плен мэра Таврийска Николая Ризака, сообщила в субботу сотрудница мэрии Ирина Шипович в Facebook.
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Главу города задержали 1 апреля.
"Цель изоляции и требования представителей оккупационных войск к главе города достоверно пока не установлены. Надеемся, что с Николаем Ивановичем все в порядке и он сможет как можно быстрее продолжить выполнение своих служебных обязанностей городского главы, который персонально отвечает за жизнедеятельность 18-тысячной общины", – написала она.
Глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий сообщил, что 1 апреля также задержали заместителя председателя Новослободской общины (Конотопский район).
Его схватили на вражеском блокпосте возле села Пересепки, Путивльской общины, когда он сопровождал гуманитарный груз.
- Россия пытается склонять к сотрудничеству действующих руководителей территориальных общин, а если они отказываются – ищут коллаборантов среди пророссийских политиков.
- Представителей местного самоуправления, которые отказываются от тесного сотрудничества, часто похищают. По состоянию на 31 марта в плену россиян находились 24 представителя местного самоуправления.