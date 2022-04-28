Россияне за сутки уничтожили в Лисичанске 13 домов – Гайдай

В Лисичанске в Луганской области за сутки в результате обстрелов оккупантов уничтожены 13 домов. Об этом сообщает глава Луганской ОГА Сергей Гайдай.

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Минувшей ночью произошло попадание в два дома. Днем пламя в результате обстрелов охватило сразу восемь домов. А уже к вечеру россияне попали еще в три.

Как пишет Гайдай, возгорания из-за обстрелов происходят почти по всей территории города, а это практически 100 кв. км.

Также три дома загорелись в Новодружеске, в Северодонецке – магазин, в Горном – столярная мастерская и трансформатор, который уже невозможно отремонтировать. Объект полностью уничтожен – люди будут без света и мобильной связи.

Всего за сутки ликвидирован 21 пожар, возникший в результате обстрелов оккупантов.

Валерия Давыдова

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