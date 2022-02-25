Российские оккупанты обстреляли из Градов Ворзель. Попали в детский дом – Венедиктова

В Ворзеле Киевской области российские оккупанты при обстреле из РСЗО "Град" попали в здание детского дома. Об этом сообщила в Facebook генпрокурор Ирина Венедиктова.

По информации Венедиктовой, во время ведения боевых действий российские военнослужащие допустили попадание обломков от, вероятно, систем залпового огня "Град" в одно из помещений детского дома в Ворзеле, в котором находились 50 детей.

Как сообщила генпрокурор, никто не пострадал, поскольку на момент попадания обломка дети и персонал детского дома находились в других помещениях.

"В настоящее время дети из детского дома не эвакуированы, на территории детского дома бомбоубежища или подвальные помещения отсутствуют. По вмешательству прокуратуры принимаются меры по их эвакуации", – написала Венедиктова.

Как сообщил в Твиттере глава МИД Дмитрий Кулеба: "Сегодняшние атаки РФ на детский сад и детский дом являются военными преступлениями и нарушением Римского устава. Вместе с Офисом Генерального прокурора собираем эти и другие материалы, которые безотлагательно передадим Гааге. Ответственность неизбежна".

Наталия Медведева

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