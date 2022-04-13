Российские оккупанты похитили украинских детей. Теперь их хотят "раздать" россиянам

Российские власти готовят нормативную базу для того, чтобы передавать в российские семьи детей-сирот, которых вывезли из Украины, сообщил российский ТАСС со слов директора профильного департамента Минпросвета РФ Ларисы Фальковской.

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"У нас проводится большая работа по разработке соглашений, позволяющих передавать детей в семьи российских граждан. Хочу отметить, что сейчас нами подготовлены первые два таких проекта соглашений, и [они] находятся уже на правовой экспертизе внутри Министерства просвещения", – сказала она.

Эти документы должны быть согласованы с другими российскими министерствами.

12 апреля омбудсмен Людмила Денисова сообщила, что с территории Донецкой и Луганской областей в Россию вывезли более 700 000 украинцев, среди них – 130 000 детей. Каждый день количество депортированных людей увеличивается на 15-20 тысяч человек.

Россия не в первый раз вывозит детей-сирот из оккупированных районов. Впервые это произошло еще в 2014 году, когда российские боевики перехватили автобус с детьми из Снежного и отправили его в Россию. Украина квалифицировала событие как международное похищение и незаконное перемещение детей и пожаловалась в Европейский суд по правам человека. После этого сироты были возвращены на территорию Украины.

Андрей Водяный

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