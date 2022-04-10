Российские войска после Изюма могут пойти на Днепр. США изменили свой прогноз

Россия может попытаться совершить большую наступательную операцию из-под Изюма на Днепр. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на военные источники.

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Такой прогноз дают американские аналитики на фоне значительного скопления российских войск в Харьковской области. Несколько дней назад на спутниковых снимках была замечена 13-километровая колонна техники оккупантов возле поселка Большой Бурлук, восточнее Харькова.

Еще в пятницу представитель Пентагона на брифинге для журналистов сказал, что российские войска в Изюме и его окрестностях будут пытаться атаковать на юг и юго-восток, чтобы попытаться глубже продвинуться в регион Донбасса.

Однако уже в воскресенье американские чиновники начали говорить, что сосредоточение войск в Изюме нужно России для того, чтобы напасть не только на стратегически важные города Донбасса, но и на Днепр.

Расстояние между Изюмом и Днепром – около 170 км. На пути к Днепру находятся Лозовая и Павлоград.

В последние дни Днепр и Днепропетровская область стали объектом постоянных ракетных атак. Только в воскресенье, по данным местных властей, Россия выпустила по области более десяти ракет, одну из которых удалось сбить.

9 апреля в Днепре побывала делегация Офиса президента во главе с замглавы ОП Кириллом Тимошенко.

Андрей Водяный

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