Россию и Беларусь исключили из Болонского процесса
13.04.2022, 15:58
Фото: iStock/Global Images Ukraine
Из-за нападения на Украину право представительства Российской Федерации и Беларуси в Болонском процессе приостановили.
Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет.
"Группа сопровождения Болонского процесса приняла решение приостановить право представительства Российской Федерации и Беларуси в Болонском процессе, а также в рабочих группах, всех других структурах и рабочей программе Европейского пространства высшего образования" – написал Шкарлет.
"Группа сопровождения Болонского процесса приняла решение приостановить право представительства Российской Федерации и Беларуси в Болонском процессе, а также в рабочих группах, всех других структурах и рабочей программе Европейского пространства высшего образования" – написал Шкарлет.
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По его словам, основой для такого решения стало соответствующее заявление, которое подписали 39 правительственных, шесть консультативных членов Болонского процесса и представители Европейского реестра по обеспечению качества высшего образования.
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