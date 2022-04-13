Россию и Беларусь исключили из Болонского процесса

Из-за нападения на Украину право представительства Российской Федерации и Беларуси в Болонском процессе приостановили.





"Группа сопровождения Болонского процесса приняла решение приостановить право представительства Российской Федерации и Беларуси в Болонском процессе, а также в рабочих группах, всех других структурах и рабочей программе Европейского пространства высшего образования" – написал Шкарлет. Об этом сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет."Группа сопровождения Болонского процесса приняла решение приостановить право представительства Российской Федерации и Беларуси в Болонском процессе, а также в рабочих группах, всех других структурах и рабочей программе Европейского пространства высшего образования" – написал Шкарлет.

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По его словам, основой для такого решения стало соответствующее заявление, которое подписали 39 правительственных, шесть консультативных членов Болонского процесса и представители Европейского реестра по обеспечению качества высшего образования.

Уляна Букатюк

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