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С начала войны благодаря "Повернись живим" собрали 2,3 млрд грн для помощи военным

Цей матеріал також доступний українською
20.03.2022, 23:36
С начала войны благодаря
Фото: АрмияInform
С 24 февраля по 18 марта команда организации собрала для войск 2 291 324 310,43 грн. И это, кроме криптовалютных и наличных переводов.
Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.
"За первые три недели полномасштабного вторжения России фонд закупил имущества на сумму 1 193 849 577,33 грн, и передал нашим защитникам и защитницам десятки тысяч технических средств, в том числе: 7954 средства связи разного типа, 2546 шлемов, 1293 единицы тепловизионной, ночной и другой оптики, 1312 бронежилетов и 573 квадрокоптера", – сообщил он.
Эти цифры впечатляют. И они – наиболее красноречивая иллюстрация единства нации со своим войском, добавил Залужный.

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Уляна Букатюк
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Валерий Залужный "Повернись живим" помощь армии
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