Санкции на роскошь. Тысячи премиальных авто застряли в Бельгии по дороге в Россию

Около 8000 премиальных автомобилей, среди которых последние модели Lexus, Cadillac и Mercedes, застряли в бельгийском порту Зебрюгге по пути в Россию, сообщила газета Wall Street Journal.

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Автомобили прибыли из Азии в первую неделю апреля, но сразу попали под новые санкции Евросоюза, запрещающие экспортировать предметы роскоши, в том числе автомобили стоимостью более 50 000 евро.

"Автомобили, скорее всего, не будут перевозить еще долго. Вероятно, их будут продавать на другие рынки", – сказал директор автомобильного терминала порта Зебрюгге Марк Адриансенс.

Зебрюгге – один из крупнейших в Европе портов по перевалке автомобилей. Через него каждый год могут проходить более 2 млн машин. Площадки порта позволяют одновременно хранить до 10 000 автомобилей.

15 марта Европейский союз ввел четвертый пакет санкций против России, запретив поставки предметов роскоши, в том числе автомобилей. В список санкций попали машины, стоимость которых превышает 50 000 евро. К ним относятся, например, Audi, BMW, Mercedes-Benz, Ferrari, Porsche и другие.

Эти бренды объявили о временном прекращении поставок автомобилей российским дилерам. Однако даже после таких заявлений компании могли в любой момент объявить о возвращении в страну. После введения ограничений со стороны Еврокомиссии это практически невозможно.

Андрей Водяный

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