UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Санкции на роскошь. Тысячи премиальных авто застряли в Бельгии по дороге в Россию

Цей матеріал також доступний українською
24.04.2022, 14:50
Санкции на роскошь. Тысячи премиальных авто застряли в Бельгии по дороге в Россию - Фото
Фото: EPA

Около 8000 премиальных автомобилей, среди которых последние модели Lexus, Cadillac и Mercedes, застряли в бельгийском порту Зебрюгге по пути в Россию, сообщила газета Wall Street Journal.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Автомобили прибыли из Азии в первую неделю апреля, но сразу попали под новые санкции Евросоюза, запрещающие экспортировать предметы роскоши, в том числе автомобили стоимостью более 50 000 евро.

"Автомобили, скорее всего, не будут перевозить еще долго. Вероятно, их будут продавать на другие рынки", – сказал директор автомобильного терминала порта Зебрюгге Марк Адриансенс.

Зебрюгге – один из крупнейших в Европе портов по перевалке автомобилей. Через него каждый год могут проходить более 2 млн машин. Площадки порта позволяют одновременно хранить до 10 000 автомобилей.

  • 15 марта Европейский союз ввел четвертый пакет санкций против России, запретив поставки предметов роскоши, в том числе автомобилей. В список санкций попали машины, стоимость которых превышает 50 000 евро. К ним относятся, например, Audi, BMW, Mercedes-Benz, Ferrari, Porsche и другие.
  • Эти бренды объявили о временном прекращении поставок автомобилей российским дилерам. Однако даже после таких заявлений компании могли в любой момент объявить о возвращении в страну. После введения ограничений со стороны Еврокомиссии это практически невозможно.
Андрей Водяный
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
евросоюз санкции против рф авто
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 