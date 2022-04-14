Сборная Украины по волейболу сыграет на Чемпионате мира-2022 вместо России

Национальная сборная Украины по волейболу заменит на Чемпионате мира-2022 сборную России. Об этом сообщает пресс-служба Федерации волейбола Украины со ссылкой на полученное письмо от Международной федерации волейбола (FIVB).

В начале марта FIVB отменила турнир, который должен был состояться в 10 российских городах.

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"Администрация FIVB пришла к выводу, что подготовить и провести Чемпионат мира в России невозможно из-за войны в Украине. Соответственно, она решила забрать право на проведение престижного турнира в России", – говорилось в сообщении организации.

Международная федерация также сообщила, что сборные России не будут иметь право участвовать в международных соревнованиях под эгидой FIVB.

По предварительным данным, чемпионат мира-2022 состоится в Польше и Словении.

Соперниками Украины станут Сербия, Тунис и Пуэрто-Рико.

В сентябре 2021 года при обновлении рейтинга для попадания на Чемпионат мира-2022 мужская сборная Украины заняла 23 место. Для получения лицензии на попадание на ЧМ необходимо быть в числе 22 лучших команд.

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Роман Брыль

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