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Сборная Украины по волейболу сыграет на Чемпионате мира-2022 вместо России

Цей матеріал також доступний українською
14.04.2022, 21:34
Сборная Украины по волейболу сыграет на Чемпионате мира-2022 вместо России - Фото
Фото: пресс-служба ФВУ

Национальная сборная Украины по волейболу заменит на Чемпионате мира-2022 сборную России. Об этом сообщает пресс-служба Федерации волейбола Украины со ссылкой на полученное письмо от Международной федерации волейбола (FIVB).  

В начале марта FIVB отменила турнир, который должен был состояться в 10 российских городах.  

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"Администрация FIVB пришла к выводу, что подготовить и провести Чемпионат мира в России невозможно из-за войны в Украине. Соответственно, она решила забрать право на проведение престижного турнира в России", – говорилось в сообщении организации.  

Международная федерация также сообщила, что сборные России не будут иметь право участвовать в международных соревнованиях под эгидой FIVB. 

По предварительным данным, чемпионат мира-2022 состоится в Польше и Словении. 

Соперниками Украины станут Сербия, Тунис и Пуэрто-Рико. 

В сентябре 2021 года при обновлении рейтинга для попадания на Чемпионат мира-2022 мужская сборная Украины заняла 23 место. Для получения лицензии на попадание на ЧМ необходимо быть в числе 22 лучших команд.

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Роман Брыль
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чемпионат мира санкции против россии сборная украины волейбол FIVB
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