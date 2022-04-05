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СБУ жестко задержала "авторитетов" в Павлограде. Мэр Днепра: задержанные избили военных

Цей матеріал також доступний українською
05.04.2022, 16:02
СБУ жестко задержала
Иллюстративное фото, пресс-служба СБУ

Спецназ СБУ задержал в Павлограде Днепропетровской области криминальных "авторитетов", избивших служащих территориальной обороны. Об этом написал на своей странице в Facebook мэр Днепра Борис Филатов.

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"По моим данным, отработанный СБУ в Павлограде человеческий материал по кличке "Малёля", является "смотрящим" от "авторитета" Нарика и "вора-"апельсина" Умки, трусливо сбежавших из Днепра за границу на второй день войны",  отметил в публикации Филатов.

Валерия Давыдова
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война сбу днепр борис филатов
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