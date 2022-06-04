UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

СБУ задержала главу благотворительного фонда при продаже гуманитарной помощи – фото

Цей матеріал також доступний українською
04.06.2022, 14:16
СБУ задержала главу благотворительного фонда при продаже гуманитарной помощи – фото - Фото
Фото: Нацполиция/Facebook

СБУ задержала руководителя одного из крупных благотворительных фондов в Одесской области при попытке продажи благотворительной помощи, предназначенной украинским защитникам. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.  

Оперативники СБУ задержали руководителя фонда вместе с его подчиненным – руководителем логистического центра "на горячем" при реализации партии международной гуманитарной помощи на сумму более 500 000 грн. В настоящее время руководителю благотворительного фонда уведомлено о подозрении. 

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Фонд наладил поставку товаров военного и гуманитарного назначения от иностранных благотворительных организаций на территорию Одесской области. 

В поставках были устройства ночного видения, каски, бронежилеты, медицинские аптечки и другие необходимые для военнослужащих товары. 

СБУ задержала главу благотворительного фонда при продаже гуманитарной помощи – фото

Несмотря на обещания зарубежным благотворителям передавать гуманитарный груз по назначению, руководитель фонда его продавал, уточняют в Нацполиции.  

В ходе обысков транспортных средств, жилья, офисного и складского помещений благотворительного фонда правоохранители изъяли защитные каски, аптечки, бронежилеты и другую гуманитарную помощь, а также средства, полученные за ее незаконную реализацию. 

СБУ задержала главу благотворительного фонда при продаже гуманитарной помощи – фото

Продолжаются следственно-оперативные действия, устанавливаются все обстоятельства и лица, причастные к противоправной схеме. 

СБУ задержала главу благотворительного фонда при продаже гуманитарной помощи – фото

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Роман Брыль
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
гуманитарная помощь сбу Нацполиция благотворительный фонд
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 