СБУ задержала главу благотворительного фонда при продаже гуманитарной помощи – фото

СБУ задержала руководителя одного из крупных благотворительных фондов в Одесской области при попытке продажи благотворительной помощи, предназначенной украинским защитникам. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники СБУ задержали руководителя фонда вместе с его подчиненным – руководителем логистического центра "на горячем" при реализации партии международной гуманитарной помощи на сумму более 500 000 грн. В настоящее время руководителю благотворительного фонда уведомлено о подозрении.

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Фонд наладил поставку товаров военного и гуманитарного назначения от иностранных благотворительных организаций на территорию Одесской области.

В поставках были устройства ночного видения, каски, бронежилеты, медицинские аптечки и другие необходимые для военнослужащих товары.

Несмотря на обещания зарубежным благотворителям передавать гуманитарный груз по назначению, руководитель фонда его продавал, уточняют в Нацполиции.

В ходе обысков транспортных средств, жилья, офисного и складского помещений благотворительного фонда правоохранители изъяли защитные каски, аптечки, бронежилеты и другую гуманитарную помощь, а также средства, полученные за ее незаконную реализацию.

Продолжаются следственно-оперативные действия, устанавливаются все обстоятельства и лица, причастные к противоправной схеме.

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Роман Брыль

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