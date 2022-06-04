СБУ задержала главу благотворительного фонда при продаже гуманитарной помощи – фото
СБУ задержала руководителя одного из крупных благотворительных фондов в Одесской области при попытке продажи благотворительной помощи, предназначенной украинским защитникам. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Оперативники СБУ задержали руководителя фонда вместе с его подчиненным – руководителем логистического центра "на горячем" при реализации партии международной гуманитарной помощи на сумму более 500 000 грн. В настоящее время руководителю благотворительного фонда уведомлено о подозрении.
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Фонд наладил поставку товаров военного и гуманитарного назначения от иностранных благотворительных организаций на территорию Одесской области.
В поставках были устройства ночного видения, каски, бронежилеты, медицинские аптечки и другие необходимые для военнослужащих товары.
Несмотря на обещания зарубежным благотворителям передавать гуманитарный груз по назначению, руководитель фонда его продавал, уточняют в Нацполиции.
В ходе обысков транспортных средств, жилья, офисного и складского помещений благотворительного фонда правоохранители изъяли защитные каски, аптечки, бронежилеты и другую гуманитарную помощь, а также средства, полученные за ее незаконную реализацию.
Продолжаются следственно-оперативные действия, устанавливаются все обстоятельства и лица, причастные к противоправной схеме.
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