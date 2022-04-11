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Сегодня заработают девять гуманитарных коридоров

Цей матеріал також доступний українською
11.04.2022, 09:55
Сегодня заработают девять гуманитарных коридоров - Фото
Иллюстративное фото эвакуационных колонн (Фото - Олег СинегубовTelegram)

Сегодня заработают девять гуманитарных коридоров, сообщает глава Министерства по реинтеграции Ирина Верещук.

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В Донецкой области продолжится эвакуация из Мариуполя в Запорожье на собственном автотранспорте.

В Запорожской области эвакуация будет происходить из городов Бердянск, Токмак, Энергодар – в Запорожье.

В Луганской области людей будут вывозить из городов Северодонецк, Лисичанск, Попасная, Рубежное и села Горное – в город Бахмут.

Валерия Давыдова
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