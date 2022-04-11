Сегодня заработают девять гуманитарных коридоров
11.04.2022, 09:55
Иллюстративное фото эвакуационных колонн (Фото - Олег СинегубовTelegram)
Сегодня заработают девять гуманитарных коридоров, сообщает глава Министерства по реинтеграции Ирина Верещук.
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В Донецкой области продолжится эвакуация из Мариуполя в Запорожье на собственном автотранспорте.
В Запорожской области эвакуация будет происходить из городов Бердянск, Токмак, Энергодар – в Запорожье.
В Луганской области людей будут вывозить из городов Северодонецк, Лисичанск, Попасная, Рубежное и села Горное – в город Бахмут.
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