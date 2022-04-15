Семь погибших, более 20 раненых: обстрел эвакуационных автобусов в Харьковской области
15.04.2022, 13:58
Иллюстративное фото, техника оккупантов (Генштаб)
Оккупанты обстреляли эвакуационные автобусы с мирными жителями в Харьковской области, сообщает Харьковская областная прокуратура.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Как сообщается, обстрел произошел 14 апреля, под огонь попали автобусы с мирными жителями в пгт Боровая Изюмского района.
По предварительным данным, погибли семь человек, еще 27 получили ранения.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Последние новости
Комментарии