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Семь погибших, более 20 раненых: обстрел эвакуационных автобусов в Харьковской области

Цей матеріал також доступний українською
15.04.2022, 13:58
Семь погибших, более 20 раненых: обстрел эвакуационных автобусов в Харьковской области - Фото
Иллюстративное фото, техника оккупантов (Генштаб)

Оккупанты обстреляли эвакуационные автобусы с мирными жителями в Харьковской области, сообщает Харьковская областная прокуратура.

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Как сообщается, обстрел произошел 14 апреля, под огонь попали автобусы с мирными жителями в пгт Боровая Изюмского района.

По предварительным данным, погибли семь человек, еще 27 получили ранения.

Валерия Давыдова
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обстрел война Харьков харьковская область изюм
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