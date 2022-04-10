Сербия получила от Китая новейшие системы ПВО

Китайские транспортные самолеты в субботу доставили в Сербию новейшие зенитно-ракетные комплексы HQ-22 (Красное знамя-22), сообщило агентство Associated Press.

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Шесть транспортных самолетов военно-воздушных сил Китая Y-20 приземлились в аэропорту Белграда утром в субботу.

Президент Сербии Александр Вучич, который на прошлой неделе уверенно переизбрался на второй срок, фактически подтвердил поставку вооружения, которая была согласована еще в 2019 году, заявив, что представит "новейшую гордость" сербских военных во вторник или среду.

Американские чиновники раньше советовали Сербии отказаться от приобретения китайского оружия, потому что интеграция с Европейским Союзом предполагает, что его вооружение должно быть совместимо с типами вооружения западных стран.

Зенитно-ракетные комплексы HQ-22 (экспортное название – FK-3) были впервые представлены Китаем в 2016 году. Они предназначены для уничтожения самолетов, вертолетов и других воздушных целей, имеют радиус до 150 км и диапазон высот от 20 до 27 км.

HQ-22 сравнивают с американской системой "Патриот" и российскими ЗРК С-300, хотя она имеет меньшую дальность действия, чем более совершенные С-300. Сербия станет первым оператором китайских ракет в Европе.

Андрей Водяный

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