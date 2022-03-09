Шмыгаль рассказал о финансовой помощи от партнеров в ближайшие дни
Украина в ближайшее время получит от международных партнеров широкий пакет финансовой помощи. В частности, около $12,7 млрд и 4,6 млрд евро.
Об этом сегодня в видеообращении заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
В частности, по его словам, вчера США увеличили с $10 млрд до 12 млрд потенциальный пакет помощи для Украины, который вскоре будет рассмотрен Конгрессом. Также пакет помощи Украине в объеме более $700 млн уже утвердил Всемирный банк.
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"Сегодня Европейский банк реконструкции и развития объявил о выделении "пакета устойчивости" в сумме 2 млрд евро для поддержки Украины. А уже через несколько часов Международный валютный фонд рассмотрит вопрос о выделении Украине $1,4 млрд экстренной поддержки", – сообщил премьер.
Также, по его словам, на следующей неделе Украина ожидает первый транш в размере 300 млн евро макрофинансовой поддержки от Европейского Союза, который экстренно выделил нам 1,2 млрд евро. Еще через неделю должен поступить второй транш.
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