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Шмыгаль рассказал о финансовой помощи от партнеров в ближайшие дни

Цей матеріал також доступний українською
09.03.2022, 22:30
Шмыгаль рассказал о финансовой помощи от партнеров в ближайшие дни - Фото
Фото: depositphotos.com

Украина в ближайшее время получит от международных партнеров широкий пакет финансовой помощи. В частности, около $12,7 млрд и 4,6 млрд евро.

Об этом сегодня в видеообращении заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

В частности, по его словам, вчера США увеличили с $10 млрд до 12 млрд потенциальный пакет помощи для Украины, который вскоре будет рассмотрен Конгрессом. Также пакет помощи Украине в объеме более $700 млн уже утвердил Всемирный банк.

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"Сегодня Европейский банк реконструкции и развития объявил о выделении "пакета устойчивости" в сумме 2 млрд евро для поддержки Украины. А уже через несколько часов Международный валютный фонд рассмотрит вопрос о выделении Украине $1,4 млрд экстренной поддержки", – сообщил премьер.

Также, по его словам, на следующей неделе Украина ожидает первый транш в размере 300 млн евро макрофинансовой поддержки от Европейского Союза, который экстренно выделил нам 1,2 млрд евро. Еще через неделю должен поступить второй транш.

Уляна Букатюк
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международная помощь финансовая поддержка Денис Шмигаль
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