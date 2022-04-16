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Шмыгаль едет в Вашингтон. Начинаются весенние встречи МВФ и Всемирного банка

Цей матеріал також доступний українською
16.04.2022, 03:48
Шмыгаль едет в Вашингтон. Начинаются весенние встречи МВФ и Всемирного банка - Фото
Фото: EPA

Делегация Украины во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем на следующей неделе посетит Вашингтон, где состоятся ежегодные весенние встречи Международного валютного фонда и Всемирного банка. Об этом сообщило агентство Reuters.

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Вместе со Шмигалем в столицу США поедут министр финансов Сергей Марченко и глава Национального банка Кирилл Шевченко.

Весенние встречи в Вашингтоне – это одно из главных событий финансового мира, проходящее под эгидой Международного валютного фонда и Всемирного банка. Участниками встреч являются министры финансов, главы центральных банков, ведущие ученые-экономисты, представители бизнеса со всего мира. В ходе встреч обсуждаются вызовы, с которыми сталкиваются мировая экономика и отдельные страны.

В этом году весенние встречи начинаются 18 апреля и продлятся до 24 апреля.

В четверг впервые с начала полномасштабной российско-украинской войны представители украинского правительства смогут лично встретиться с иностранными коллегами. Это событие позволит чиновникам обсудить масштабы разрушений в Украине и негативные последствия войны для экономики Украины.

Ожидается, что западные страны объявят о дополнительной финансовой помощи Украине. "Если не поддержать сейчас, нечего будет восстанавливать потом", – цитирует агентство один из своих источников.

Андрей Водяный
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МВФ Всемирный банк сергей марченко Денис Шмыгаль Кирилл Шевченко весенние встречи
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