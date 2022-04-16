Шмыгаль едет в Вашингтон. Начинаются весенние встречи МВФ и Всемирного банка
Делегация Украины во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем на следующей неделе посетит Вашингтон, где состоятся ежегодные весенние встречи Международного валютного фонда и Всемирного банка. Об этом сообщило агентство Reuters.
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Вместе со Шмигалем в столицу США поедут министр финансов Сергей Марченко и глава Национального банка Кирилл Шевченко.
Весенние встречи в Вашингтоне – это одно из главных событий финансового мира, проходящее под эгидой Международного валютного фонда и Всемирного банка. Участниками встреч являются министры финансов, главы центральных банков, ведущие ученые-экономисты, представители бизнеса со всего мира. В ходе встреч обсуждаются вызовы, с которыми сталкиваются мировая экономика и отдельные страны.
В этом году весенние встречи начинаются 18 апреля и продлятся до 24 апреля.
В четверг впервые с начала полномасштабной российско-украинской войны представители украинского правительства смогут лично встретиться с иностранными коллегами. Это событие позволит чиновникам обсудить масштабы разрушений в Украине и негативные последствия войны для экономики Украины.
Ожидается, что западные страны объявят о дополнительной финансовой помощи Украине. "Если не поддержать сейчас, нечего будет восстанавливать потом", – цитирует агентство один из своих источников.
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- 9 апреля МВФ открыл донорский счет для Украины.
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