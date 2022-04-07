Шмыгаль рассказал, какую помощь получат украинцы на деоккупированых территориях

Кабинет министров сосредоточен сегодня на помощи гражданам на территориях, которые недавно были деоккупированы. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Во-первых на освобожденных территориях мы разрабатываем такие же программы, которые работают и для внутренних переселенцев. Пищевые продукты, лекарства, товары первой необходимости в первую очередь направляются на эти территории ", – сказал премьер. Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

По его словам уже закуплено продуктовых наборов на 4,7 млрд грн, и тысячи из них уже бесплатно розданы людям в прифронтовых и освобожденных городах.

Второе направление работы – это первоочередное восстановление освобожденных городов.

"Поэтапный план готов. Правительство уполномочило Укрзализыцю за счет государственного бюджета заказывать все основные товары для неотложных нужд, в том числе строительные материалы" – уточнил Шмыгаль

Государство предоставит необходимые средства для закупки окон, дверей, брусьев, досок и других необходимых товаров для экстренного восстановления жилья.

"Весь этот процесс точно займет не одну неделю, поэтому сейчас мы ведем переговоры с американскими партнерами и украинскими производителями, чтобы обеспечить освобожденные территории модульными домами. Временно. Многие остались вообще без крова, поэтому это крайне актуальная задача", – добавил премьер. Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте

Роман Брыль

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