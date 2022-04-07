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Шмыгаль рассказал, какую помощь получат украинцы на деоккупированых территориях

Цей матеріал також доступний українською
07.04.2022, 21:29
Шмыгаль рассказал, какую помощь получат украинцы на деоккупированых территориях - Фото
Фото: пресс-служба Кабмина

Кабинет министров сосредоточен сегодня на помощи гражданам на территориях, которые недавно были деоккупированы. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.   

"Во-первых на освобожденных территориях мы разрабатываем такие же программы, которые работают и для внутренних переселенцев. Пищевые продукты, лекарства, товары первой необходимости в первую очередь направляются на эти территории ", – сказал премьер. 

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По его словам уже закуплено продуктовых наборов на 4,7 млрд грн, и тысячи из них уже бесплатно розданы людям в прифронтовых и освобожденных городах.  

Второе направление работы  – это первоочередное восстановление освобожденных городов.  

"Поэтапный план готов. Правительство уполномочило Укрзализыцю за счет государственного бюджета заказывать все основные товары для неотложных нужд, в том числе строительные материалы" – уточнил Шмыгаль 

Государство предоставит необходимые средства для закупки окон, дверей, брусьев, досок и других необходимых товаров для экстренного восстановления жилья.  

"Весь этот процесс точно займет не одну неделю, поэтому сейчас мы ведем переговоры с американскими партнерами и украинскими производителями, чтобы обеспечить освобожденные территории модульными домами. Временно. Многие остались вообще без крова, поэтому это крайне актуальная задача", – добавил премьер. 

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Роман Брыль
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Денис Шмыгаль гумантирная помощь освобожденные территории восстановление городов
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