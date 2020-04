Здесенко А. В.

На правах спонсорства

Украинские города запели онлайн. Карантин заставил переформатироваться не только бизнес, но и культуру, музыку, шоу-бизнес. Известные жители больших городов, а среди них шоумены, политики, бизнесмены, музыканты, стали сочинять и записывать антикоронавирусные гимны, призывающие горожан оставаться дома и соблюдать рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения рекомендации по проофилактике заражения коронавирусом. Получился целый флешмоб.

Мы пообщались с зачинщиками такой творческой эстафеты и выяснила, как проходит музыкальный флешмоб и дает ли он результаты.

Все началось с Одессы. 16 марта, как только в Одессе объявили карантин, местный шоумен, музыкант, продюсер Андрей Войников решил написать песню, чтобы помочь городу убедить одесситов не выходить из дому без острой надобности.

Опыт создания музыкальных призывов для Войникова не первый: его песня «Одесса ждет Евровидение» перед проведением конкурса в Украине стала своеобразным хитом. «Я стараюсь писать композицию или снимать клип к каждому важному событию, которое происходит в Одессе», - рассказывает он.

Здесенко А. В.

Сказал-сделал. «Идея пришла во сне, как это обычно бывает. 20 марта я открыл заметку, начал писать слова песни для Show Must Go On. А 24 марта мы уже запустили ее в эфир», - рассказывает автор идеи. Он обзвонил друзей, и все без исключения приглашенные музыканты согласились принять участие в таком социальном проекте. Кроме самого Андрея Войникова в клипе участвует волонтер и блогер Андрей Полтава, джазовая певица Настя Букина, участник группы Lime Алик Шнейдерис, вокалистки Инесса Машевская и Оля Богатыренко. Все артисты соблюдали условия карантина - партии записывались индивидуально, с тщательной дезинфекцией всех поверхностей для каждого вокалиста.

Кроме студийной записи в клипе – множество видеофрагментов карантинных будней от друзей Войникова. В их числе вице-мэр Одессы Павел Вугельман, который помог продвинуть песню в региональные медиа. Все участники создания композиции работали абсолютно бесплатно.

Изначально композиция задумывалась исключительно как локальный проект – по задумке автора, песня должна была прозвучать на местных радиостанциях и в социальных сетях и «удержать» одесситов дома. Но получилось иначе: у видео уже более 1,4 млн просмотров в соцсетях и более 25000 – на YouTube, клип сработал в лучших традициях вирусного маркетинга, о чем свидетельствуют десятки тысяч шеров в Facebook.

«Многие слушатели интересуються, монетизировали ли мы свои 1,5 млн просмотров. Нет, это невозможно, потому что права на музыку нам не приналежат», - говорит Войников.

Но он получил совсем другие, более значимые дивиденды – его инициатива стала флешмобом национального масштаба, который уже приняли у себя Днепр и Киев.

Днепр - Simply the Best. Местный бизнесмен, владелец корпорации Биосфера Андрей Здесенко вдохновился клипом одесситов и решил записать Песню Днепра. «Мне попалась на глаза песня Simply the Best Тины Тёрнер и я моментально додумал, что люди в Днепре, которые для меня действительно, просто лучшие, сейчас должны simply stay home. Это же очевидно», - рассказывает бизнесмен. Но снять клип в карантин оказалось тем еще вызовом: ограничения, самоизоляция, отсутствие времени на проработку сюжета и серьёзную режиссуру могли негативно сказаться на качестве контента.

«Нам повезло, что мой давний товарищ Евгений Гендин с его огромным опытом в написании сценариев и постановке помог мобилизовать и привлечь в проект музыкантов, вокалистов, режиссёров с опытом, мы смогли снять целый ряд знаковых для города людей очень быстро», - говорит Здесенко. Для создания клипа понадобилось 75000 грн личных денег Здесенко, две недели времени, текст песни от Гендина и три опытных вокалиста. На YouTube его уже просмотрели 75000 раз.

«Но суть не в вокале, а в месседже. В ролике снялись известные в городе волонтёры и меценаты Анна Ермолаева и Мария Пинчук, для нас было принципиально, чтобы в ролике были полиция, службы доставки, врач (причём в нашем случае это доктор медицинских наук и главный аллерголог области Евгения Дитятковская) - все герои коронакризисной передовой», - рассказывает Здесенко.

Кроме того, создателям ролика удалось в одном кадре собрать трёх самых влиятельных духовных лидеров Днепра с посылом «Оставайтесь людьми». «Уметь слушать друг друга, уважать и оставаться людьми – это, пожалуй, и есть главный призыв ролика», - говорит инициатор проекта.

Участие в клипе Бориса Филатова и Геннадия Корбана Здесенко объясняет тем, что это мэр и глава штаба по предотвращению эпидемии. «Их присутствие совершенно логично как официальных лиц – это же песня Днепра, а не какой-то конкретной политсилы», - говорит он. А тот факт, что в кадре нет Игоря Коломойского объясняется тем, что он давно не живёт в Днепре.

«Я благодарен людям за любую реакцию, в том числе за критику, если она конструктивна. Мы не гнались за лайками, точно не было цели достичь миллиона просмотров на YouTube, равно как и угодить всем», - говорит Здесенко. – Мы хотели показать характер и харизму Днепра, приободрить людей юмором и музыкой и донести месседж оставаться дома – и мы это сделали».

Эстафетную палочку поддержки людей в карантин днепряне передали Киеву, Львову и Харькову.

Киев уже спел. Скоро покажут. В столице инициативу Одессы и Днепра решил поддержать известный банкир (14 лет руководил дочкой австрийского банковского холдинга Райффайзен банк Аваль), а также рок-музыкант, на счету которого несколько музыкальных альбомов Владимир Лавренчук. На вопрос о том, какая песня легла в основу киевской композиции, он не ответил. «Уже все готово, выпустим на днях», - анонсировал он продолжение карантинного флешмоба.