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Следующие четыре недели определят окончательный исход войны – NYT

Цей матеріал також доступний українською
22.04.2022, 19:38
Следующие четыре недели определят окончательный исход войны – NYT - Фото
Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

Следующие четыре недели определят окончательный исход войны России против Украины. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на заявления высокопоставленных чиновников администрации Байдена.    

Официальные лица по-прежнему не исключают, что война может быть долгой и изнурительной, и крайне важно срочно поставить Украине как можно больше новых вооружений, особенно дальнобойной артиллерии, чтобы отразить новое наступление России на Донбассе. 

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По словам американских официальных лиц, если Россия сможет прорваться на восток, у Путина будет больше возможностей представить свою так называемую "специальную военную операцию" как ограниченный успех. Тогда он мог бы добиваться прекращения огня и использовать Донбасс в качестве рычага давления в любых переговорах.  

Но если украинские военные смогут остановить наступление России на Донбассе, Путин столкнется с жестким выбором: направить больше боевой мощи на войну, которая может затянуться на годы, или всерьез вести мирные переговоры. 

Первый вариант может означать полную национальную мобилизацию и является политически рискованным для Путина. 

Текущая фаза войны в некоторой степени благоприятствует России, поскольку российские войска перемещаются по более открытой местности, а не увязают в городах. 

Но при правильном вооружении, сохранении высокого морального духа и мотивации украинские силы могут не только остановить продвижение России, но и отбросить ее. 

"Русские находятся в ослабленном состоянии, поэтому крайне важно ударить по ним сейчас всем, что мы можем дать украинцам", – цитирует издание Эвелин Н. Фаркас, высокопоставленного политика Пентагона по России и Украине при администрации Обамы.  

Чтобы попытаться предотвратить захват Донбасса, украинская армия будет стремиться помешать наращиванию военной силы России возле Изюма и других важных плацдармов с помощью дальнобойной артиллерии и ударных беспилотников. 

По словам военных аналитиков, даже несмотря на то что Москва сужает свои цели и концентрирует свою армию на юге и востоке Украины, исход войны в лучшем случае остается неясным. 

Даже если российские силы одержат победу в следующем месяце, российская армия не сможет продвигаться дальше в западную часть Украины. 

"Российская армия, скорее всего, будет сильно истощена после этого этапа", — считает Майкл Кофман, директор по исследованиям России института CNA в Арлингтоне. 

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Роман Брыль
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