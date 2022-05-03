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Послушайте новую версию песни Kalush Orchestra Stefania, которая поедет на Евровидение

Цей матеріал також доступний українською
03.05.2022, 16:07
Послушайте новую версию песни Kalush Orchestra Stefania, которая поедет на Евровидение - Фото
Источник: Kalush Orchestra - Stefania (House of Scientists Version)

Группа Kalush Orchestra выпустила новую версию песни Stefania, с которой они едут на Евровидение-2022.

Ролик записали в Доме ученых во Львове, где на полу лежат матрасы как символ новой реальности в Украине.

Kalush Orchestra будет представлять Украину на международном песенном конкурсе в Турине.

Группа заняла второе место в финале нацотбора и получила 14 баллов в целом, из них максимальные восемь баллов от зрителей и шесть – от судей.

Но из-за того, что справка победительницы Алины Паш о ее поездке в оккупированный Крым оказалась фейковой, певицу дисквалифицировали.

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Катерина Амеліна
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музыка Евровидение 2022 Kalush Orchestra
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