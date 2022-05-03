Послушайте новую версию песни Kalush Orchestra Stefania, которая поедет на Евровидение
03.05.2022, 16:07
Источник: Kalush Orchestra - Stefania (House of Scientists Version)
Группа Kalush Orchestra выпустила новую версию песни Stefania, с которой они едут на Евровидение-2022.
Ролик записали в Доме ученых во Львове, где на полу лежат матрасы как символ новой реальности в Украине.
Kalush Orchestra будет представлять Украину на международном песенном конкурсе в Турине.
Группа заняла второе место в финале нацотбора и получила 14 баллов в целом, из них максимальные восемь баллов от зрителей и шесть – от судей.
Но из-за того, что справка победительницы Алины Паш о ее поездке в оккупированный Крым оказалась фейковой, певицу дисквалифицировали.
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