Послушайте новую версию песни Kalush Orchestra Stefania, которая поедет на Евровидение

Группа Kalush Orchestra выпустила новую версию песни Stefania, с которой они едут на Евровидение-2022.

Ролик записали в Доме ученых во Львове, где на полу лежат матрасы как символ новой реальности в Украине.

Kalush Orchestra будет представлять Украину на международном песенном конкурсе в Турине.

Группа заняла второе место в финале нацотбора и получила 14 баллов в целом, из них максимальные восемь баллов от зрителей и шесть – от судей.

Но из-за того, что справка победительницы Алины Паш о ее поездке в оккупированный Крым оказалась фейковой, певицу дисквалифицировали.

Катерина Амеліна

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