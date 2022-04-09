Соучредитель Pizza Veterano погиб в боях за Мариуполь
09.04.2022, 01:20
Рафаэль Агаев (Фото: Facebook)
В боях за Мариуполь погиб соучредитель Pizza Veterano Рафаэль Агаев, воевавший в составе подразделения морской пехоты. Об этом сообщил другой соучредитель сети, ветеран российско-украинской войны Леонид Остальцев в Facebook.
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"Рафаэль Агаев погиб в Мариуполе, выполняя боевые задания по обороне города, в составе своего подразделения Морской пехоты Украины", – написал Остальцев.
По словам Остальцева, именно Агаев когда-то научил его готовить пиццу.
"Ты был рядом, когда открывалась первая Pizza Veterano. Ты помогал, поддерживал, наставлял, учил, злил, любил. Но русня тебя убила", – написал он.
- Мариуполь находится в окружении. По последним данным министра обороны Алексея Резникова, там Россия бросила на захват города около 10 000 военных, но их пока удается сдерживать.
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