На правах рекламы

Корпоративная социальная ответственность — это не игрушки. Или игрушки? Да, когда речь о просвещении детей, то игры более чем уместны — это педагогическая истина. Именно поэтому сеть магазинов "Фора" запустила свой дежурный инновационный КСО-проект на креативной игровой платформе — "Джойки". Таким образом — через ярких персонажей, дополненную реальность и игру — компания "Фора" усиливает свою социально ответственную позицию и помогает детям приобрести необходимые навыки 21-го века.

Мы привыкли к тому, что быть социально ответственным — это очень сложно. Спасти мир? Даже государства, и даже объединившись, с этим не могут справиться! В действительности эта "миссия невыполнима" состоит из огромного количества простых и очень обозримых вещей, привычек, которые, в конечном итоге, складываются в культуру:

убирать за собой после отдыха на природе;

отказаться от одноразовой посуды;

закрывать кран, когда чистишь зубы;

чаще пользоваться велосипедом и другими экологическими видами транспорта;

сминать бутылки и другую упаковку, чтобы занимали меньше места в мусорниках;

не забывать выключать из розеток приборы, когда те не используются;

устанавливать солнечные панели и ветряки;

сооружать новый домик для кота из почтовых картонных коробок и тому подобное.

Не высшая математика, не так ли? Все это делать достаточно просто. Но немногие из нас, взрослых, дееспособных и сознательных людей, имеют эти привычки. К счастью, именно этим навыкам, и не только им, учат детей Джойки. В 21-м веке они им, безусловно, пригодятся.

Миссия и подробности проекта "Джойки"

По легенде, Джойки — маленькие невидимые существа, которые живут вокруг нас и заботятся о нашей планете. Это 24 уникальных героя из четырех команд: городской, лесной, водной и воздушной. Каждый в своей "зоне ответственности", они в интересной игровой манере рассказывают детям, как помочь окружающей среде.

Джойки — невидимые герои, но дети могут увидеть, как они "оживают" через мобильное приложение. Фактически это коллекция карточек с героями, которые оживают на экране смартфона благодаря технологии дополненной реальности. А дальше — рассказывают детям, как можно ежедневно без лишних усилий заботиться об окружающей среде. И предлагают поиграть в игру, которая учит сортировать мусор.

Проект действует до конца мая 2021 по всей сети магазинов "Фора". И его главная цель — донести до детей важность заботливого отношения к окружающей среде, а также вдохновить делать свой ежедневный вклад — правильно сортировать мусор дома.

Более того, акция фактически поможет детям участвовать в озеленении планеты! Ведь в конце каждой игры Джойка выдает ребенку определенное количество семян как награду. За эти собранные в игре виртуальные семена сеть магазинов "Фора" высадит настоящие деревья.

Заметим, что Джойки обращаются не только к детям, но и к старшему поколению — ведь участвовать в акции можно только вместе. Таким образом, проект помогает родителям воспитывать в детях ответственное потребление.

Согласитесь, простые маленькие шаги, которые могут сделать большое дело, если детей сызмалу к ним приучать. Мы, взрослые, все это понимаем, но, как правило, у нас нет таких привычек, культуры и даже времени из-за чрезмерной занятости. Но они могут быть у наших детей.

А что думают сами дети об ответственном потреблении и будущем страны?

Как люди сейчас обращаются с природой?

Мирон, 6 лет, Винницкая область:

- Когда я гуляю в лесу, то вижу следы плохих людей... Мусор. Люди ведут себя плохо. Лес не должен быть грязным и засоренным. Я с родителями собираю бутылки, бумажки, которые выбрасывают люди. Наши мамы собрали деньги на мусорный бак и поставили его около детской площадки, и мы вместе следим, чтобы люди не мусорили вокруг.

Макар, 3 года, город Киев:

- Человек должен дружить с природой. Мы, когда гуляем в парке, часто видим мусор. Но мы не сорим.

Кристина, 6 лет, город Конотоп:

- Мы должны любить природу. Поливать... Цветы, растеньица, ухаживать. Я люблю парк, животных, водоемы. Часто замечаю там мусор, а это не очень хорошо.

Что такое сортировка мусора, и почему это важно?

Мирон, 6 лет, Винницкая область:

- Это когда кладешь бутылки к бутылкам, бумажки к бумажкам. Тогда лес не будет грязным. И дорога, и дома, и площадки.

Макар, 3 года, город Киев:

- Мы с мамой сортируем мусор. И я сам уже умею. Потом с мамой везем его на сортировочную станцию. Чтобы не было свалок.

Кристина, 6 лет, город Конотоп:

- К пластику пластик, к бумаге бумагу, стекло к стеклу. И потом в разные мусорные баки, на мусорник. Мусор нужно каждый день убирать. Если его сортировать, из него потом могут сделать какие-то полезные вещи.

Когда ты вырастешь, какой будет Украина?

Мирон, 6 лет, Винницкая область:

- Красивой. Потому что я буду делать все, чтобы она не была засоренной. И рассказывать об этом другим. Хочу, чтобы были красивые цветы, трава зеленая росла, чтобы наша планета была чистой. И хочу, чтобы у нас было много детей.

Макар, 3 года, город Киев:

- Зеленой-презеленой!

Кристина, 6 лет, город Конотоп:

- Красивой. Но для этого надо сортировать мусор и беречь природу. Я хочу, чтобы планета была чистой.

Кажется, дети знают об ответственном потреблении больше, чем некоторые взрослые. И это очень радует. Это действительно дает основания считать, что следующие поколения таки спасут наш засоренный и истощенный мир. Очевидно, их надо только поддержать в этом. Уже сейчас. Каждому из нас. И большому бизнесу также. К счастью, наилучшие социально ответственные компании это осознают.

О подходе компании к социальной ответственности и предпосылке проекта "Джойки" — Оксана Перекупко, PR-менеджер сети магазинов "Фора"

Откуда растет корень проекта "Джойки"?

- Сеть магазинов "Фора" — большая украинская компания, которая чувствует свою социальную ответственность. Не случайно мы выбрали красноречивый слоган: "Забота в действии". Поэтому "Джойки" — далеко не первый КСО-проект компании "Фора", мы реализуем их давно и систематически.

Для пенсионеров и людей с инвалидностью действует программа "Забота", которая предоставляет скидку 7%. Также компания "Фора" поддерживает программу "Достойная старость" благотворительного фонда Let's help — для этого мы создали благотворительный проект "Баллы добра", где каждый посетитель сети магазинов "Фора" может помочь одиноким бабушкам и дедушкам приобрести самое необходимое.

Устанавливаем около своих магазинов зарядные станции для электротранспорта (там, где есть такая техническая возможность), и уже работают 47 таких "экозарядок". Сейчас внедряется проект по установлению солнечных батарей с целью самообеспечения наших магазинов чистой энергией.

Команда "Фора" участвовала в "Генеральной уборке страны" с Let's Do It, Ukraine!, проходившей совместно с Министерством регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, Программой Волонтеров ООН в Украине и другими организациями.

И вот сейчас — "Джойки", который длится с апреля по всей сети "Фора" (мы даже его продлили — по конец мая). Более того, впереди нас ожидает заключительная часть проекта — в соответствии с количеством собранных в игре виртуальных семян, в начале июня мы планируем высаживать фруктовые деревья в детских учебных заведениях и уже очень скоро расскажем о наших успехах.

Глядя на такие проекты, охотно верится — миссия возможна: мир будет спасен. Ведь когда большой бизнес проявляет социальную ответственность, привлекая будущее поколение, это просто неизбежно. В добрый путь!

"Фора" — национальная сеть продуктовых магазинов, которая успешно работает на рынке Украины с 2002 года. Сеть состоит из свыше 265 магазинов, расположенных преимущественно в Киеве и Киевской области, а также в Черниговской, Житомирской, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Сумской областях. С 2020 года "Фора" развивает Интернет-магазин shop.fora.ua

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.