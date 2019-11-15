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Попробовать свои силы приехали более 1000 спортсменов из 15 областей страны, а также атлеты из Беларуси и Молдовы. Выступления проводились в двух возрастных категориях - U12 и U-14.

Многие годы соревнования проводились в местном легкоатлетическом манеже. После реконструкции манеж превратился в сверхсовременную спортивную базу Sport Life, где имеют возможность заниматься не только любители, но и профессиональные украинские атлеты. «В клубе Sport Life для тренировок созданы условия европейского уровня. Мы занимаемся там с января месяца. Юным спортсменам очень нравится», - рассказал заслуженный тренер Украины по дзюдо Андрей Бондарчук.

Участников соревнований поддержала чемпионка летних параолимпийских игр Инна Черняк и подчеркнула, что таких возможностей для тренировок, которые сейчас предоставляет спортсменам Sport Life, ранее не было.

Компания Sport Life всегда поддерживает подобные мероприятия. Ветераны по дзюдо получили абонементы от сети Sport Life, а победителей соревнований наградили новыми кимоно.