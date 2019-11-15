Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Sport Life в Запорожье поддержал детский турнир по дзюдоp

Sport Life в Запорожье поддержал детский турнир по дзюдо - Фото
15.11.2019, 16:30

В Запорожье состоялся традиционный открытый турнир по дзюдо

На правах рекламы

Попробовать свои силы приехали более 1000 спортсменов из 15 областей страны, а также атлеты из Беларуси и Молдовы. Выступления проводились в двух возрастных категориях - U12 и U-14.

Многие годы соревнования проводились в местном легкоатлетическом манеже. После реконструкции манеж превратился в сверхсовременную спортивную базу Sport Life, где имеют возможность заниматься не только любители, но и профессиональные украинские атлеты. «В клубе Sport Life для тренировок созданы условия европейского уровня. Мы занимаемся там с января месяца. Юным спортсменам очень нравится», - рассказал заслуженный тренер Украины по дзюдо Андрей Бондарчук.

Участников соревнований поддержала чемпионка летних параолимпийских игр Инна Черняк и подчеркнула, что таких возможностей для тренировок, которые сейчас предоставляет спортсменам Sport Life, ранее не было.

Компания Sport Life всегда поддерживает подобные мероприятия. Ветераны по дзюдо получили абонементы от сети Sport Life, а победителей соревнований наградили новыми кимоно.

Напишите нам
турнир Sport Life дзюдо
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 