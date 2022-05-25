Спутник зафиксировал корабли в Мариуполе, которые, возможно, вывозят зерно и металл

Спутник зафиксировал во временно оккупированном порту Мариуполя движение грузовых судов, которыми оккупанты могут вывозить металл и зерно. Как свидетельствуют снимки Planet Labs, которые есть в распоряжении "Схем" (Радио Свобода), эти корабли переместились к причалам, где обычно отгружают продукцию.

Как выяснили журналисты, зерно, хранящееся в зерновом терминале порта, принадлежит государству Украина, а большая часть металла – компании Метинвест Рината Ахметова.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По информации от администрации Мариупольского порта, с начала полномасштабного вторжения России в Украину в акватории порта находятся шесть грузовых судов под иностранными флагами.

Два из них – это Lady Augusta (Ямайка) и Tzarevna (Мальта). 24 мая спутник зафиксировал их у причалов – в частности, где расположен зерновой терминал.

Ранее Tzarevna находилась у других причалов порта – где, по данным Мариупольского горсовета, обычно происходит загрузка металлических изделий. Об этом свидетельствует спутниковый снимок 11 мая. Lady Augusta была пришвартована неподалеку.

Теперь к причалам по погрузке металла переместились другие три судна. Это Blue Star-1 (Панама), Azburg (Доминика) и Azov Concord (Мальта).

Раньше они стояли у причалов рядом с одним из выходов в Азовское море, который называется "Новые ворота". Об этом свидетельствует фотография Planet Labs за 11 мая. Тогда же спутник зафиксировал рядом с ними еще одно судно – Smarta (Либерия).

На территории предприятия остается около 200 000 тонн металла и чугуна стоимостью более $170 млн.

По словам директора порта Мариуполя Игоря Барского, в порту находится более 3 400 тонн зерна, оставшихся на складах. Еще 9 000 тонн были загружены на одно из судов, но оно уже не смогло выйти из порта, добавил Барский.

Оккупанты также пытаются возобновить работу порта и уже подняли затонувший катер пограничников. Этот катер блокировал один из выходов в Азовское море – так называемые старые ворота.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

Роман Брыль

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.