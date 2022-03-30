США пообещали Украине $500 млн прямой бюджетной помощи

США намерены предоставить украинскому правительству $500 млн прямой бюджетной помощи, пишет Белый дом, комментируя сегодняшний телефонный разговор Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом.

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Они также обсудили дополнительные санкции против России и военную, экономическую и гуманитарную помощь Украине.



Кроме того, говорили о работе Соединенных Штатов с союзниками и партнерами по выявлению дополнительных возможностей по оказанию помощи Украине. В свою очередь президент Зеленский проинформировал президента Байдена о состоянии переговоров Украины с Россией.

Валерия Давыдова

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