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США пообещали Украине $500 млн прямой бюджетной помощи

Цей матеріал також доступний українською
30.03.2022, 20:19
США пообещали Украине $500 млн прямой бюджетной помощи - Фото
Джо Байден (фото - ЕРА)

США намерены предоставить украинскому правительству $500 млн прямой бюджетной помощи, пишет Белый дом, комментируя сегодняшний телефонный разговор Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом.

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Они также обсудили дополнительные санкции против России и военную, экономическую и гуманитарную помощь Украине.

Кроме того, говорили о работе Соединенных Штатов с союзниками и партнерами по выявлению дополнительных возможностей по оказанию помощи Украине. В свою очередь президент Зеленский проинформировал президента Байдена о состоянии переговоров Украины с Россией.

Валерия Давыдова
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Украина США война Зеленский байден
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