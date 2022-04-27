США расширили обмен разведданными с Украиной – Bloomberg

США сняли некоторые ограничения на обмен разведданными с Украиной после концентрации усилий российских войск на восточном и южном направлениях. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники в американской разведке.

Расширенный обмен данными должен помочь Украине защитить и потенциально вернуть временно оккупированные территории, уточнил источник.

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По словам другого источника, США активно обмениваются с украинцами своевременными разведданными, в том числе об оккупированных районах, удерживаемых Россией еще до полномасштабного военного вторжения.

По мере развития военной агрессии России, спецслужбы скорректировали правила обмена разведданными, дав указания операторам предоставлять больше информации Украине для более эффективной обороны.

По словам одного из источников, директор национальной разведки Аврил Хейнс сообщила Конгрессу об изменениях в обмене разведданными с Украиной в апреле.

Инициировали расширение обмена данными республиканец Майк Тернер, глава в комитете Палаты представителей по разведке и сенатор Марко Рубио, заместитель председателя сенатского комитета по разведке.

Каждый из них отдельно написал обращение к администрации президента Джо Байдена снять ограничения на обмен разведданными с Украиной.

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Роман Брыль

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