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США увеличили на треть количество своих военных в Европе с начала войны в Украине

Цей матеріал також доступний українською
23.05.2022, 20:57
США увеличили на треть количество своих военных в Европе с начала войны в Украине - Фото
Фото: depositphotos.com

США увеличили на 30% до 102 000 человек количество своих военнослужащих в Европе с начала военной агрессии России против Украины. Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление генерала, главы комитета начальников штабов Марка Милли. 

До начала войны в Украине в Европейской зоне операций находилось 78 000 американских военных, уточнил генерал. 

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"За несколько месяцев мы увеличили их количество более чем на 30%. По состоянию на сегодня у нас есть примерно 102 000 военнослужащих США в зоне операций EUCOM во многих странах", — сказал Милли. 

Милли добавил, что США увеличили свое военное присутствие на земле, на море и в воздухе с начала войны на Украине.  

"В море у нас более 15 000 моряков в Средиземном море и на Балтике на 24 надводных кораблях и подводных лодках по сравнению с шестью надводными кораблями осенью. В настоящее время в воздухе у нас есть 12 истребительных эскадрилий и две бригады боевой авиации, а на земле у нас есть два корпуса, две дивизии и шесть бригадных боевых групп, а также различные вспомогательные средства", – перечислил Милли. 

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Роман Брыль
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армия США война в украине военная агрессия
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