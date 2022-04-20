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Трофейные запчасти и ракеты. СБУ обнаружила законспирированный склад с оружием на $200 млн

Цей матеріал також доступний українською
20.04.2022, 17:27
Трофейные запчасти и ракеты. СБУ обнаружила законспирированный склад с оружием на $200 млн - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба СБУ

60 полнокомплектных танковых двигателей обнаружила Служба безопасности на складе в Харьковской области, сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

Предварительно известно, что их враг стащил, чтобы ремонтировать свою технику.

На этом же месте было обнаружено большое количество запчастей и комплектующих к бронетехнике. А в отдельных помещениях обнаружено 26 управляемых ракет класса "воздух-воздух".

Всего изъяли оборудования на $200 млн.

"СБУ установила, что имеющееся на этом складе оборудование было ранее похищено из военных арсеналов. А накануне вторжения владельцы склада намеревались пойти на сотрудничество с оккупационными войсками и предоставить технику для нужд врага", – говорится в сообщении.

Все оборудование и оружие было передано на нужды Вооруженных сил Украины.

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Катерина Амеліна
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сбу российские ракеты трофейная техника
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