Трофейные запчасти и ракеты. СБУ обнаружила законспирированный склад с оружием на $200 млн
60 полнокомплектных танковых двигателей обнаружила Служба безопасности на складе в Харьковской области, сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко.
Предварительно известно, что их враг стащил, чтобы ремонтировать свою технику.
На этом же месте было обнаружено большое количество запчастей и комплектующих к бронетехнике. А в отдельных помещениях обнаружено 26 управляемых ракет класса "воздух-воздух".
Всего изъяли оборудования на $200 млн.
"СБУ установила, что имеющееся на этом складе оборудование было ранее похищено из военных арсеналов. А накануне вторжения владельцы склада намеревались пойти на сотрудничество с оккупационными войсками и предоставить технику для нужд врага", – говорится в сообщении.
Все оборудование и оружие было передано на нужды Вооруженных сил Украины.
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