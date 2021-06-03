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Цены на абонементы с бассейном растут из-за увеличения коммунальных тарифов – Sport Life P

03.06.2021, 17:00
Цены на абонементы с бассейном растут из-за увеличения коммунальных тарифов – Sport Life - Фото

На правах рекламы

Цены на абонементы с бассейном и спа в сети фитнес-клубов Sport Life растут вслед за увеличением тарифов на воду, тепло и другие коммунальные услуги. Об этом на пресс-конференции сообщил основатель группы компаний Sport Life Дмитрий Екимов.

"За последние три года вода подорожала более чем вдвое. И независимо от того, кто использует воду – бассейн, ресторан или обычный украинец в своей ванне – потребителю в конце месяца приходит счет от водоканала. Причем тарифы одинаковые для всех. В таких условиях эксплуатация бассейнов оказалась для нас убыточной, и мы вынуждены повысить стоимость абонементов с бассейном и спа с 1 июня", – сообщил Дмитрий Екимов.

Он объясняет, что последние годы содержание бассейнов спонсировалось за счет фитнес-составляющей сети, но такой формат работы бизнеса стал невыгодным и убыточным. Стоимость абонементов планировали повысить еще год назад, но из-за карантина решение пришлось отложить до июня 2021 года. "В дальнейшем Sport Life будет индексировать стоимость абонементов в соответствии с размером тарифов на коммунальные услуги. Но чтобы сохранить доступность бассейнов для украинцев, мы вводим новый ежемесячный абонемент вдобавок к привычным годовым", – рассказал Дмитрий Екимов.

 

*Цены на абонементы с бассейном повышаются вслед за повышением тарифов на воду и тепло

К слову, вице-президент Федерации легкой атлетики Украины, президент Федерации легкой атлетики Киева Виктор Гринюк считает, что государство должно уделять больше внимания доступности спорта для широкого круга людей. "Плавание – это аэробная нагрузка, являющаяся лучшей профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний, которые остаются основной причиной смерти украинцев. Государству интересно, чтобы у нас была здоровая нация спортивно развитых людей? Если да, то нужно поддерживать такие инициативы и проекты, как Sport Life", – подчеркнул он.

 

 

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тарифы Sport Life бассейн
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