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У оккупантов проблемы с ранеными: некуда размещать, не хватает медикаментов – Генштаб ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
23.04.2022, 19:18
У оккупантов проблемы с ранеными: некуда размещать, не хватает медикаментов – Генштаб ВСУ - Фото
Фото: Міністерство оборони/Facebook

Продолжаются 59 сутки героического противостояния украинского народа российскому военному вторжению. Противник пытается нарастить темпы проведения операции на востоке Украины с целью окружения группировки Объединенных сил, а также установления полного контроля над Донецкой и Луганской областями, говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.  

По имеющейся информации, у врага существенные проблемы с медицинским обеспечением своих подразделений, существуют трудности с эвакуацией раненых, не хватает медикаментов. Из-за роста числа раненых в Балаклеи враг, одновременно с развернутым военным госпиталем, использует возможности городской поликлиники. 

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Во временно оккупированном Волчанске младший медицинский персонал больниц принудительно отправляется для оказания первой медицинской помощи в подразделения противника, находящиеся на линии столкновения с Силами обороны Украины. 

Также российские войска имеют существенные проблемы с пополнением личного состава. Продолжаются попытки принудительной мобилизации в ряды оккупационных войск жителей Херсонской области. 

На Слобожанском направлении враг продолжает частичную блокировку Харькова, артиллерийские обстрелы позиций наших подразделений и гражданской инфраструктуры в районе населенных пунктов Чугуев, Коробочкино и Довгенькое. 

На Донецком и Таврическом направлениях основные усилия противника сосредоточены на взятии под контроль населенных пунктов Попасная, Рубежное и подготовке к наступлению на Северодонецк. В районе населенного пункта Марьинка и на большинстве других направлений в ходе боевых действий враг успеха не имеет. 

На Южнобужском направлении оккупанты активных наступательных действий не проводили, производили единичные обстрелы наших подразделений из ствольной артиллерии. 

На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не проводил. 

Подразделения Сил обороны продолжают освобождение населенных пунктов по отдельным направлениям и удерживание оборонных рубежей. 

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Роман Брыль
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